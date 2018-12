Borsa | Wall Street apre in forte ribasso | Dj -1 | 8%

Trump agita lo spettro shutdownE la Borsa di Wall Street va a picco : Il presidente americano, Donald Trump , annuncia che non firmera' una legge di bilancio temporaneo che scongiuri lo 'shutdown'. E Wall Street va a picco . Timori anche sulle borse europee Segui su affaritaliani.it

Borsa : Wall Street apre debole : ANSA, - NEW YORK, 19 DIC - Apertura debole per Wall Street in attesa della Fed. Il Dow Jones sale dello 0,15% a 23.707,57 punti, il Nasdaq perde lo 0,08% a 6.778,37 punti mentre lo S&P 500 avanza ...