Borsa | per Wall Street è la peggior vigilia di Natale della storia

Epic Games è quotata a 15 miliardi di dollari in Borsa ma non solo per merito di Fortnite : Epic Games ha senza dubbio passato un ottimo 2018, pensate che la compagnia è al momento quotata in borsa per la modica cifra di 15 miliardi di dollari.Come riporta CNBC, un team di analisti ha provato a capire i motivi dietro questa rapida scalata al successo (lo scorso luglio la compagnia valeva circa la metà della cifra attuale). Naturalmente uno dei motivi principali è senza dubbio Fortnite, che è diventato rapidamente un fenomeno mondiale ...

Tonfo per la Borsa Usa : DJ a -2 - 86% : 19.25 Tonfo per la Borsa Usa: DJ a -2,86% Chiusura in forte calo per Wall Street fra lo shutdown e il nuovo attacco di Donald Trump alla Fed, definita "l'unico problema dell'economia" americana. Il Dow Jones perde il 2,86% a 21.802,38 punti, mentre il Nasdaq cede il 2,21% a 6.192,92 punti e lo S&P 500 lascia sul terreno il 2,68% a 2.351,84 punti.

Tonfo per la Borsa Usa : DJ a -2 - 86% : 19.25 Chiusura in forte calo per Wall Street fra lo shutdown e il nuovo attacco di Donald Trump alla Fed, definita "l'unico problema dell'economia" americana. Il Dow Jones perde il 2,86% a 21.802,38 punti, mentre il Nasdaq cede il 2,21% a 6.192,92 punti e lo S&P 500 lascia sul terreno il 2,68% a 2.351,84 punti.

Tonfo per la Borsa Usa : DJ a -2 - 86% : 19.25 Chiusura in forte calo per Wall Street fra lo shutdown e il nuovo attacco di Donald Trump alla Fed, definita "l'unico problema dell'economia" americana. Il Dow Jones perde il 2,86% a 21.802,38 punti, mentre il Nasdaq cede il 2,21% a 6.192,92 punti e lo S&P 500 lascia sul terreno il 2,68% a 2.351,84 punti.

Borsa : Ny accentua perdite - Dj -2% : Wall accentua le perdite. Il Dow Jones perde il 2% a 21.997,71 punti, il Nasdaq cede l'1,78% a 6.223,79 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 2% a 2.370,59 punti. Wall Street è ai minimi da 19 ...

Borsa : Ny accentua perdite - Dj -2% : NEW YORK, 24 DIC - Wall accentua le perdite. Il Dow Jones perde il 2% a 21.997,71 punti, il Nasdaq cede l'1,78% a 6.223,79 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 2% a 2.370,59 punti. Wall ...

Borsa : Ny accentua perdite - Dj -2% : ANSA, - NEW YORK, 24 DIC - Wall accentua le perdite. Il Dow Jones perde il 2% a 21.997,71 punti, il Nasdaq cede l'1,78% a 6.223,79 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 2% a 2.370,59 punti. ...

Borsa : Euronext offre 625 mln per Oslo : ANSA, - MILANO, 24 DIC - Euronext, il circuito che gestisce le Borse di Parigi, Amsterdam, Dublino, Madrid e Lisbona, ha messo sul piatto 625 milioni di euro per Oslo Bors Vps Holding, la società che ...

Borsa : volatilità danneggia paperoni : ANSA, - NEW YORK, 22 DIC - I paperoni mondiale hanno visto andare in fumo 511 miliardi di ricchezza dall'inizio dell'anno. Dopo primi sei mesi stellari, gli ultramiliardari si sono scontrati con la ...

Per la Borsa americana - la settimana chiusa ieri è stata la peggiore dell’ultimo decennio : Wall Street, la borsa americana, ha avuto la sua peggior settimana dell’ultimo decennio. Il Dow Jones, il suo indice principale, ha perso il 6,8 per cento e il Nasdaq, l’indice dei titoli tecnologici, l’8,3 per cento. I risultati dell’ultima settimana

Spread - Borsa e grandi opere : ecco la lista che Di Maio tace. Crolla la fiducia dei consumatori : Lo Spread L'instabilità politica e le incertezze sulle misure economiche hanno fatto schizzare lo Spread a 300. Bruciando i risparmi degli italiani e facendo lievitare i tassi di interesse. Una ...

Le condanne al clan Spada e il crollo della Borsa americana per lo shutdown : DALL'ITALIA Slitta il maxiemendamento sulla manovra al Senato. Verrà presentato in Aula domani alle 14, e le dichiarazioni di voto inizieranno dalle 20 e 30. Il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, ha detto: “Il governo pensa che il Senato sia il suo zerbino. E’ una vergogna: sono contr

Seduta molto negativa per l'indice del settore telecomunicazioni - -1 - 58% - - Borsa Piazza Affari : in discesa Telecom Italia : Rosso per il comparto Telecomunicazioni in Italia che supera l'andamento in discesa dell'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni. Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto la giornata a ...

Perchè le borse crollano? Conviene comprare su Borsa Italiana oggi? : I segnali di un crollo delle borse di tutto il mondo già c'erano stati ma nella seduta di ieri c'è stata un'esplosione di tutti quesi segnali. Wall Street ha chiuso la seduta di ieri con i ...