Borsa | Ny apre negativa | Dj -0 | 74%

Borsa Tokyo apre in calo - -0 - 49% - : ANSA, - Tokyo, 21 DIC - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana col segno meno, appesantita nuovamente dall'andamento negativo a Wall Street, ai minimi in 14 mesi. In apertura l'indice ...

Borsa Tokyo apre in calo - -0 - 49% - : ANSA, - Tokyo, 21 DIC - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana col segno meno, appesantita nuovamente dall'andamento negativo a Wall Street, ai minimi in 14 mesi. In apertura l'indice ...

Borsa Tokyo apre in calo - -0 - 49% - : ANSA, - Tokyo, 21 DIC - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana col segno meno, appesantita nuovamente dall'andamento negativo a Wall Street, ai minimi in 14 mesi. In apertura l'indice ...

Tokyo - Borsa apre in calo : Nikkei -0 - 49% : 1.13 La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana col segno meno,appesantita nuovamente dall'andamento negativo a Wall Street, ai minimi in 14 mesi. in apertura l'indice Nikkei cede lo 0,49%, a quota 20.293,62, con una perdita di 98 punti. Sui mercati valutari lo yen si apprezza progressivamente di oltre l'1% sul dollaro, a 111,20, e sull'euro tratta a 127,30.

Borsa : effetto Fed sui mercati. Europa apre in calo : Dagli Usa sono in arrivo invece l'indice Fed di Filadelfia sulla fiducia dei consumatori, le nuove richieste di sussidi di disoccupazione e l'indice principale sul futuro dell'economia americana. ...

Borsa : Milano apre in calo - -1 - 46% - : ANSA, - Milano, 20 DIC - Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede l'1,46% a 18.640 punti.

Borsa : Europa apre in calo - Parigi -1 - 4% : ANSA, - MILANO, 20 DIC - Apertura in calo per le principali borse europee. Parigi cede l'1,42% a 4.709 punti, Francoforte l'1,35% a 10.621 punti e Londra lascia sul campo l'1,27% a 6.680 punti.

Borsa : Wall Street apre debole : ANSA, - NEW YORK, 19 DIC - Apertura debole per Wall Street in attesa della Fed. Il Dow Jones sale dello 0,15% a 23.707,57 punti, il Nasdaq perde lo 0,08% a 6.778,37 punti mentre lo S&P 500 avanza ...

Borsa - dopo il sì alla manovra Milano apre in rialzo. Spread in calo a 255 : dopo il sì della Commissione Ue alla manovra la Borsa di Milano avanza ancora con il Ftse Mib che guadagna l'1,7% a 18.967 punti. A Piazza Affari corrono le banche in un clima positivo dopo l'accordo ...

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 91% - : ANSA, - Milano, 19 DIC - La Borsa di Milano apre in rialzo con l'intesa tra il governo italiano e l'Ue sulla manovra finanziaria. Il primo indice Ftse Mib avanza dello 0,91% a 18.813 punti.

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 91% - : ANSA, - Milano, 19 DIC - La Borsa di Milano apre in rialzo con l'intesa tra il governo italiano e l'Ue sulla manovra finanziaria. Il primo indice Ftse Mib avanza dello 0,91% a 18.813 punti. Tutte le ...

Borsa : Milano apre in rialzo. Spread in netto calo a 259 : La Borsa di Milano apre in rialzo con l'intesa tra il governo italiano e l'Ue sulla manovra finanziaria. Il primo indice Ftse Mib avanza dello 0,91% a 18.813 punti. Apertura in netto calo anche per lo ...

Borsa svizzera apre negativa : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 57% - : Milano, 18 DIC - Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in ribasso dello 0,57% a 18.586 punti.