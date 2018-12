Benetton Treviso-Zebre rugby in tv e streaming | data | orario e programma della sfida di

Rugby - Guinness Pro 14 2018-2019 : il derby d’Italia va al Benetton Treviso. Zebre battute 10-8 : Una partita davvero equilibrata, così come ci si aspettava alla vigilia. La tattica a prevalere rispetto al gioco offensivo: tante fasi statiche, poche azioni offensive. Alla fine sono gli episodi a decidere. Nel primo derby d’Italia del Guinness Pro 14 2018-2019, svoltosi per l’occasione prima delle festività natalizie, ad imporsi allo stadio Lanfranchi di Parma è il Benetton Treviso che si impone per 10-8 sulle Zebre. Successo ...

Zebre-Benetton Treviso in tv - quando si gioca e a che ora. Il programma e la diretta streaming : Momento della verità per il Guinness Pro 14 2018-2019: arriva il momento, ovviamente nel periodo natalizio, per il primo scontro diretto tra le due compagini del rugby italiano nella massima competizione europea. Si sfidano domenica 23 dicembre, alle ore 15, al Lanfranchi di Parma, le Zebre padrone di casa e la Benetton Treviso. Padroni di casa al momento favoriti anche dalla posizione in classifica più vantaggiosa. Come per tutta la ...

Zebre-Benetton Treviso rugby - quando si gioca e su che canale vederla in tv e streaming? Il programma completo : Manca sempre meno alla sfida che vedrà per protagonista solamente il Bel Paese della palla ovale: il primo dei tre derby italiani di Pro 14 di rugby andrà in scena domenica 23 dicembre alle ore 15.00. A Parma si giocherà, infatti, Zebre-Benetton Treviso con i padroni di casa che proveranno a raggiungere i trevigiani nel numero di vittorie nella manifestazione: le Zebre hanno portato a casa tre incontri totalizzando 15 punti, mentre il Benetton ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : Benetton Treviso sconfitta a Londra - vincono le Zebre con l’Enisei : Doppio impegno, praticamente in contemporanea, per le due franchigie italiane presenti nella Challenge Cup 2018-2019 di Rugby. Una vittoria ed una sconfitta per il Bel Paese. Da pronostico le Zebre trovano il terzo successo consecutivo, battendo ancora una volta i russi dell’Enisei: dopo la sofferenza in trasferta, questa volta a Parma c’è un vero e proprio dominio per la banda di Bradley che la spunta per 58-14 con addirittura nove ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : trasferta importante con gli Harlequins per la Benetton Treviso : Quarto appuntamento per quanto riguarda la Challenge Cup 2018-2019 di Rugby. Dopo il trionfale successo di settimana scorsa in casa, la Benetton Treviso vola, da capoclassifica nel proprio raggruppamento, in trasferta in Inghilterra dove se la vedrà con gli Harlequins. Riuscire a fare risultato in terra britannica per la banda guidata da Kieran Crowley sarebbe un’impresa che significherebbe mettere un piede verso il passaggio del ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : super Benetton Treviso. Vittoria sugli Harlequins e vetta della classifica : Impresa della Benetton Treviso. A Monigo la franchigia tricolore, di ritorno dalla trasferta sudafricana, riesce a trovare il terzo successo in altrettante partite battendo nel terzo turno di Challenge Cup 2018-2019 gli Harlequins per 26-21 al termine di una partita davvero spettacolare e dal finale thriller. Fondamentale la Vittoria odierna: la banda tricolore è in testa al proprio raggruppamento e può puntare al passaggio del turno. Emozioni ...

Rugby - Benetton Treviso : i giocatori si rasano in segno di solidarietà per Nasi Manu : Da Treviso arriva la notizia di un gesto di solidarietà che scalda il cuore. I giocatori della Benetton Rugby Treviso, club professionistico vincitore anche di due Supercoppe d’Italia, hanno deciso di tagliarsi i capelli a zero. Non l'hanno fatto per seguire le ultime tendenze di moda, ma per dimostrare la loro vicinanza al capitano. Nasi Manu, infatti, è malato di cancro e si sta sottoponendo ad un nuovo ciclo di chemioterapia. ...Continua a ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : Benetton Treviso ospita gli Harlequins - serve il colpaccio : Giornata importante la terza per quanto riguarda la Challenge Cup di Rugby 2018-2019 per la Benetton Treviso. A Monigo arrivano gli inglesi degli Harlequins, che al momento comandano la classifica nel Gruppo 5, pur essendo a pari merito (quota 6 punti) con la franchigia tricolore. Un successo per la banda di Kieran Crowley significherebbe primo posto, che vale il passaggio del turno, fondamentale per il movimento del Bel Paese. Notizie positive ...

Rugby : tutti rasati nel Benetton Treviso - gesto di solidarietà per Nasi Manu : I giocatori del club veneto hanno deciso di tagliarsi i capelli a zero per confermare la propria vicinanza a Nasi Manu, neozelandese capitano della squadra, cui è stato diagnosticato lo scorso agosto un tumore per il quale è stato operato e sta affrontando la chemioterapia: "Gli siamo tutti vicini"Continua a leggere

Rugby - Guinness Pro 14 2018-2019 : torna alla vittoria la Benetton Treviso - battuti i Southern Kings : Dai Kings ai Kings. Dopo quattro sconfitte consecutive la Benetton Treviso torna alla vittoria nel Guinness Pro 14 2018-2019: la compagine veneta infatti va ad imporsi nel decimo turno con i Southern Kings, che erano stati sconfitti poco più di un mese fa dalla franchigia italiana in casa. Anche in trasferta, in terra sudafricana, è il tricolore a trionfare: match durissimo risolto da un Hame Faiva davvero in forma strepitosa e autore di tre ...

Rugby - Pro 14 2018-2019 : Benetton Treviso sconfitti in Sudafrica dai Cheetahs : Nonostante la contemporaneità dei Test Match di novembre per le Nazionali, è tornato il Guinness Pro 14 di Rugby: in campo la Benetton Treviso che è stata sconfitta in terra Sudafricana dai Cheetahs per 31-25. Parte fortissimo la franchigia tricolore che però nel momento più importante soffre la fisicità dei Sudafricani che, proprio al 73′ trova la meta del sorpasso. Tre vittorie e sei sconfitte lo score per Treviso nel Pro ...

Rugby - Guinness Pro 14 2018-2019 : calo nel secondo tempo e sconfitta con l’Ulster per la Benetton Treviso : Ottava giornata per il Guinness Pro 14 2018-2019, turno davvero difficile vista la concomitanza dell’apertura dei Test Match di novembre che vede le varie franchigie private di alcuni pezzi importanti della rosa. Discorso che può esser sicuramente fatto per la Benetton Treviso che a Monigo non riesce a compiere l’impresa (solo sfiorata) di battere l’Ulster: la compagine irlandese si impone a domicilio per 15-10. Padroni di ...

Rugby - Guinness Pro 14 2018-2019 : Leinster dominante - la Benetton Treviso si arrende : Niente da fare per la Benetton Treviso nella settima giornata del Girone B del Guinness Pro 14 2018-2019. Contro un avversario sulla carta troppo forte i padroni di casa non riescono a brillare e soffrono troppo le avanzate del Leinster, che si impone per 31-3 in un match davvero senza storia. Per i veneti c’è la quinta piazza parziale in classifica nel proprio raggruppamento. Sin dal calcio d’inizio si vede che non c’è ...

Rugby - Pro14 2018-2019 : Benetton contro i campioni in carica del Leinster. Sfida di prestigio per Treviso : Ritorna il Pro14 di Rugby dopo la parentesi europea con la Challenge Cup e il Benetton si appresta ad una gara di prestigio: domani a Monigo alle ore 16.00 arrivano i campioni in carica e vincitori dell’ultima Champions Cup del Leinster. L’allenatore di Treviso, Kieran Crowley, ha annunciato la formazione ufficiale. In prima linea ci saranno Derrick Appiah, Hame Faiva e Marco Riccioni, in seconda Irné Herbst e Federico Ruzza, ...