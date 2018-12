Belen Rodriguez | incidente sexy sui social Video | la vestaglia si apre e il seno resta

Belen Rodriguez - il regalo di Natale ai fan è super sexy : Instragram prende fuoco. Fan impazziti. Boom di like : Belen Rodriguez fa gli auguri di Natale ai suoi followers e regala uno scatto al cardiopalma. Nella foto pubblicata nel giorno della vigilia sul suo profilo Instagram ufficiale, la showgirl argentina...

Stefano De Martino incontra un ex di Belen Rodriguez : cosa c’è dietro? : Marco Borriello e Stefano de Martino: amici dopo Belen Rodriguez? Stefano De Martino e Marco Borriello si sono ritrovati nella magica Napoli dopo un evento trascorso nel capoluogo campano: i due ex di Belen hanno però stupito tutti, consumando la colazione pre natalizia insieme. A lanciare la notizia con tanto di foto è stato Gabriele Parpiglia sui suoi social, scrivendo quanto segue nella didascalia dell’immagine: “Dopo un evento ...

Belen Rodriguez ed il video in cui si asciuga le parti intime : bufera sui social : Belen Rodriguez, una tra le stelle della televisione che da sempre ha deliziato i suoi fan attraverso i social, torna a far parlare di sé. Nei giorni scorsi, secondo le varie testimonianze che vagano sul web, la showgirl argentina avrebbe pubblicato una storia sul proprio profilo instagram, mettendo in mostra qualcosa di troppo. In molti hanno pensato subito ad una trovata pubblicitaria per aumentare i follower e le visualizzazioni del video, ...

Belen Rodriguez - Laura Pausini - Emma Marrone : svelati i Vip più seguiti sui social : A pochi giorni dalla fine del 2018, l'Osservatorio social Vip ha aggiornati i curiosi sul riscontro numerico che hanno ottenuto i personaggi famosi sui social network nell'ultimo anno: facendo una somma dei fan che un artista ha su Instagram, Facebook e Twitter, il primo in classifica è Ruggero Pasquarelli (una star delle serie tv per ragazzi). Belen Rodriguez e Laura Pausini occupano il secondo e il terzo posto su questo podio virtuale; la ...

Belen Rodriguez e la cena di Natale in famiglia - con papà Gustavo dopo il ricovero. «Il 2018 se ne può andare aff***» Video : Belen e la cena di Natale in famiglia, c'è anche papà Gustavo. I Rodriguez si sono riuniti con parenti e amici per celebrare le festività in un noto locale milanese. E nelle...

Belen Rodriguez e Wanda Nara infiammano la cena dell'Inter con scollature mozzafiato : Qualche giorno fa, in casa Inter, si è tenuta la consueta cena di Natale con tutti i membri della squadra e tanti altri ospiti speciali. Al centro dell'attenzione però,si sono poste due icone sexy del mondo dello spettacolo: Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi e Belen Rodriguez, ex compagna di Stefano De Martino. Le due donne infatti hanno infiammato la serata, sfoggiando scollature mozzafiato che hanno lasciato tutti senza parole. I look scelti ...

Nina Moric definì 'viado' Belen Rodriguez : il giudice la condanna perché è un'offesa : Risale a qualche anno fa l'intervista a "La Zanzara" nella quale Nina Moric si lasciò andare a delle dichiarazioni un po' particolari su Belen Rodriguez. La showgirl argentina, risentita per essere stata etichettata con il termine "viado" dall'ex moglie di Fabrizio Corona, adì le vie legali nei confronti della modella croata, e nel mese di settembre è arrivata la sentenza che ha sancito la vittoria della Rodriguez. Le motivazioni con le quali il ...

Gustavo Rodriguez - il Padre di Belen nei Guai! Intervenute le Forze dell’Ordine! : Che cosa è accaduto in queste ore nella lussuosa residenza milanese della famiglia Rodriguez? Perchè sono Intervenute le Forze dell’ordine per placare le ire di Gustavo, Padre di Belen? La verità! Sembrava un tranquillo pomeriggio invernale, quando in uno dei quartieri considerati più chic di Milano, i passanti hanno subito un forte spavento. Dal balcone sito in Brera e precisamente nella via Fiori Chiari, un signore gettava oggetti ed ...

Festa di Natale Inter – C’è anche Belen - la Rodriguez se la ride : Paolo Bonolis esilarante alla presentazione di Elisa [VIDEO] : Paolo Bonolis esilarante nella presentazione di Elisa Toffoli: alla Festa di Natale dell’Inter tanto spazio per il divertimento e le risate E’ andata in scena ieri sera a Milano la cena natalizia dell’Inter: in tantissimi in sala dai giocatori della prima squadra ai dirigenti, senza dimenticare però tanti tifosi nerazzurri vip. Presentatori, cantanti e showgirl, in tantissimi hanno partecipato alla Festa di Natale ...