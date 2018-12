Balotelli si allena per… il ritorno in Italia | assalto nelle ultime ore VIDEO

calcioweb.eu

(Di lunedì 24 dicembre 2018) E' giunta al termine l'avventura in Francia per l'attaccante Mario, rottura definitiva tra l'attaccante ed il Nizza. SuperMario ha intenzione di tornare grande protagonista e per questo motivo spera di tornare in. Sono diversi i club del massimo campionato pronti a rilanciare, le big non sembrano intenzionate a dare fiducia al calciatore, per questo motivo possono essere tre le soluzioni per gennaio e da considerare con grande attenzione, su tutte la Fiorentina ma anche Genoa e Sampdoria potrebbero farci un pensierino. In basso ecco ildisempre in grande forma.