Australia | residenti sentono “un forte crack” | evacuato grattacielo di 38 piani “Si è

(Di lunedì 24 dicembre 2018) “Uncrack”: è quello che hanno sentito idella Opel Tower di Sidney, undi 38nella grande cittàna. Subito è stata allertata la polizia che ha fatto evacuare i 3mila abitanti della torre. Gli ingegneri hanno riscontrato un movimento dell’edificio di “uno o due millimetri”. “La polizia ha ricevuto una telefonata che segnalava unscricchiolio al decimo piano dell’edificio che si trova dietro di noi”, ha spiegato un responsabile dei servizi di vigili del fuoco e soccorsi del New South Wales, Greg Wright. “Mi è stato detto dagli ingegneri che l’edificio si è spostato di uno o due millimetri”, ha detto ai giornalisti un responsabile degli investigatori, Philip Rogerson.L’ordine di evacuazione riguarda anche edifici circostanti per un raggio di un chilometro e in una mail inviata ai ...