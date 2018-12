Australia | anche canguri e Koala festeggiano il Natale VIDEO

Eurovision 2019 - anche la star internazionale Courtney Act nella selezione Australiana : Nome prominente del mondo anglosassone, pronto ora a scendere in campo per rappresentare il proprio paese natio all'Eurovision con l'inno pop dance 'Fight for love'. Tra i concorrenti anche il 18 ...

Previsioni Meteo Natale - sole e caldo che neanche a Pasquetta! Oltre +20°C al Sud - feste in spiaggia come in Australia : Previsioni Meteo Natale – Mancano ormai soltanto pochi giorni alle festività più attese dell’anno, quelle natalizie. feste che quest’anno si contraddistingono per un super-ponte che determinerà un lungo weekend di vacanza, da Sabato 22 a Mercoledì 26 Dicembre. L’atmosfera natalizia di borghi e città è già da giorni contraddistinta da luci colorate, addobbi a tema ed eventi che vedono come protagonista ...

Crolla la popolazione di squali in Australia : anche -90 per cento in 55 anni : 'La sicurezza umana è importante, gli attacchi di squali sono eventi tragici ed evitare la perdita di vite umane deve essere una priorità, ma vorremmo vedere maggiori investimenti nella scienza delle ...

Facebook porta anche in Australia la sezione Today In - e l'arricchisce di avvisi ed alert locali : Facebook , dopo la modifica dell'algoritmo che ha portato in alto i contenuti di amici e famigliari, a detrimento dei post delle testate giornalistiche, è tornata ad attenzionare il mondo dell'informazione, quasi in modo 'risarcitorio', con l' espansione della funzione sperimentale 'Today In' , riservata alle notizie locali per quelle comunità più sperdute che faticano ad avere ...

Premier League : il Manchester United giocherà due match in Australia la prossima estate : Il Manchester United ha annunciato che giocherà due gare con il Perth Glory e il Leeds United come parte del suo tour pre-campionato del 2019. I due appuntamenti, i primi annunciati del programma del 2019 dello United, si disputeranno all’Optus Stadium di Perth, con il club di casa, Perth Glory sabato 13 luglio e con il Leeds United mercoledì 17 luglio. Questa sarà la quinta visita del club in Australia, la prima risale al 1967 ...

Moto3 – Vietti super in Australia - il podio di Celestino stupisce anche Valentino Rossi : “è stato impressionante!” : Valentino Rossi ha solo parole di elogio per Celestino Vietti dopo il suo podio a Phillip Island Grande entusiasmo in casa VR46 per il podio conquistato da Celestino Vietti domenica a Phillip Island. Il giovane pilota correrà con lo Sky Racing Team dalla pRossima stagione, ma nelle ultime due gare ha preso il posto dell’infortunato Nicolò Bulega, dando dimostrazione del suo grande talento. AFP/LaPresse Il terzo posto di domenica al ...

MotoGp – Splendida gara di Bautista in Australia con la Ducati ufficiale : arrivano i complimenti anche di Lorenzo : Jorge Lorenzo si complimenta con Alvaro Bautista per il suo quarto posto al Gp d’Australia: il tweet del maiorchino della Ducati In attesa dell’ultima gara del Trittico Asiatico, in programma domenica in Malesia, non si può far altro che parlare del Gp d’Australia, andato in scena ieri mattina sul circuito di Phillip Island. Maverick Vinales ha riportato la Yamaha sul gradino più alto del podio, seguito da Iannone e ...

Andrea Iannone - GP Australia MotoGP 2018 : “Sono contentissimo del risultato. Avrei potuto però giocarmela anche per la vittoria” : E’ un Andrea Iannone soddisfatto quello che si è portato a casa il secondo posto nel GP d’Australia 2018 di MotoGP, terzultima prova del Mondiale. Sul circuito di Phillip Island il pilota di Vasto si è confermato estremamente veloce, ottenendo un podio importante con la Suzuki. Nel corso dei turni di libere e nel warm-up “The Maniac” aveva fatto vedere un gran passo che in gara si è notato soprattutto nella seconda parte. ...

MotoGp – Vinales super in Australia : il bel gesto di Valentino Rossi - strette di mano anche tra Dovizioso e Iannone [VIDEO] : Valentino Rossi e colleghi si congratulano con Vinales per la vittoria in Australia, strette di mano anche tra Iannone e Dovizioso a Phillip Island Maverick Vinales interrompe il digiuno della Yamaha regalandosi una speciale vittoria oggi al Gp d’Australia: il pilota spagnolo ha conquistato uno speciale trionfo a Phillip Island, lasciandosi alle spalle i due italiani Iannone e Dovizioso, ex compagni di squadra in Ducati. Ottimo ...

Marc Marquez - GP Australia 2018 : “Anche se ho già il titolo in tasca - voglio vincere anche a Phillip Island. Sul futuro…” : Marc Marquez non va in vacanza, anzi, e lo ha confermato nel corso della conferenza stampa piloti che ha dato il via al fine settimana del Gran Premio d’Australia 2018 della MotoGP. Lo spagnolo, dopo aver conquistato il titolo a Motegi nello scorso weekend, ribadisce che non ha la minima intenzione di distrarsi in questo finale di campionato, e vuole dimostrarlo sin da Phillip Island domenica. Il cinque volte campione del mondo è ...

MotoGP : Jorge Lorenzo dovrebbe saltare anche il GP d’Australia. Alvaro Bautista potrebbe sostituirlo : I guai fisici sono più seri del previsto per Jorge Lorenzo. Il pilota spagnolo della Ducati, impegnato nel Mondiale 2018 di MotoGP e caduto ad Aragon (Spagna) e in Thailandia riportando in quest’ultimo caso una frattura al radio sinistro, dovrebbe essere costretto a saltare anche l’appuntamento del prossimo weekend a Phillip Island (Australia). Il trittico Giappone-Australia-Malesia non consente all’iberico di avere troppo ...