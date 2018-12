Atalanta-Juventus probabili formazioni | fuori Ronaldo | sorpresa in difesa

Serie A - l’Atalanta ospita la Juventus : ecco dove vedere la gara in Tv : Nel pomeriggio di Santo Stefano, il primo "Boxing Day del calcio italiano, la Juventus già campione d'inverno sfida in trasferta l'Atalanta L'articolo Serie A, l’Atalanta ospita la Juventus: ecco dove vedere la gara in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - contro l'Atalanta ci sarà un po' di turn-over : niente operazione per Cuadrado : Quella di oggi è stata una mattinata di lavoro per la Juve. I bianconeri, infatti, si sono dati appuntamento alla Continassa per preparare il match contro l'Atalanta del giorno di Santo Stefano. Mercoledì, la Juventus potrebbe presentare alcune novità di formazione, in particolare in attacco si profila un turno di riposo per Cristiano Ronaldo. Oltre a CR7 non è da escludere che possano rifiatare anche Miralem Pjanic e Leonardo Bonucci. Ogni ...

Probabili formazioni Atalanta – Juventus - Serie A 26/12/2018 : Probabili formazioni Atalanta – Juventus, Serie A 26/12/2018I bergamaschi ospitano i primi della classe, che in stagione mantengono un’invidiata imbattibilità e un ruolino di marcia davvero incredibile. Sarà una bella sfida tra due squadre che giocano con fluidità anche se probabilmente mancheranno diversi protagonisti per squalifiche e turnover.BERGAMO – Gasperini deve inventarsi la linea dei difensori davanti a Berisha: saranno, ...

Biglietti Atalanta-Juventus : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Atalanta e Juventus, in programma alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, al momento nel gruppone (nove squadre in sei punti) che lotta per il quarto posto. La Dea in casa ha totalizzato tredici punti in otto partite, frutto di quattro vittorie ed un ...

Juventus - tre big in panchina contro l’Atalanta : Pjanic potrebbe rifiatare : La Juventus torna in campo mercoledì 26 dicembre alle 15 in un 'Atleti Azzurri d’Italia' che si avvia veloce verso il tutto esaurito. La domanda è sempre la stessa, riuscirà qualcuno a fermare la corazzata di Allegri, imbattuta in campionato dopo 17 turni, prima in classifica con otto punti di vantaggio sulla seconda e campione d’’inverno con ampio anticipo sulla fine del girone di andata? Ci proverà l’Atalanta di Gasperini, cliente sempre ...

Atalanta-Juventus in tv - orario e programma del 26 dicembre. Come vederla in streaming e probabili formazioni : Mercoledì 26 dicembre alle ore 15.00 la Juventus affronterà in trasferta l’Atalanta nella 18ma giornata di Serie A. I bianconeri, che hanno già conquistato il titolo di Campioni d’Inverno, vorranno proseguire la propria marcia e mantenere l’imbattibilità anche sul difficile campo di Bergamo. I padroni di casa cercheranno invece l’impresa per riscattare la brutta sconfitta per 3-1 subita contro il Genoa nell’ultima giornata. Allegri ...

Juventus - Szczesny guarda avanti : “Mi aspetto una gara difficile con l’Atalanta” : Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, archiviato il successo con la Roma, pensa alla prossima sfida che attende i bianconeri: “Con l’Atalanta a Bergamo è sempre molto complicato. Mi aspetto una gara difficile e sarà importante vincere perché a Milano si gioca uno scontro diretto tra Napoli e Inter“. L’estremo difensore polacco è uno dei segreti dell’impermeabile difesa della Juve, che non subisce reti da ...

Juventus - infortunio muscolare per Bernardeschi : Ronaldo contro l'Atalanta forse riposa : Per la Juve, quella di oggi, è stata una mattinata di lavoro alla Continassa. La squadra di Massimiliano Allegri, infatti, si allenerà anche alla vigilia di Natale e il 25 dicembre, visto che mercoledì i bianconeri saranno impegnati allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo per sfidare l’Atalanta. La Juventus, per questo match, non avrà a disposizione Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino nel lavoro post partita in palestra ha ...

Serie A - sei squalificati per un turno. Atalanta contro la Juventus senza Toloi e Palomino : Sono sei i calciatori squalificati dal giudice sportivo, e tutti per un turno, dopo le partite della 17/a giornata di Serie A. Si tratta degli espulsi Palomino e Toloi, entrambi dell'Atalanta, dei ...

Atalanta-Juventus - cresce l'attesa : si va verso il tutto esaurito : Atalanta e Juventus si sfidano in occasione del "Boxing Day": previsto il pubblico delle grandi occasioni