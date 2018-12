Ascolti tv | Fazio show | batosta per Mediaset

Ascolti Tv domenica 16 dicembre 2018 - a Fazio fa bene l'aria natalizia : di Marco Castoro Ascolti tv domenica 16 dicembre 2018. Fabio Fazio sente l'aria natalizia e cresce nei consensi , anche grazie alla vacanza delle Iene, . Sulla scia dello Zecchino d'oro di Carlo Conti ...

Che tempo che fa - i dati degli Ascolti tv che fanno godere Fabio Fazio : trionfo totale in prima serata : Fabio Fazio può esultare per i dati degli ascolti tv di domenica 17 dicembre 2018. Che tempo che fa ha registrato il 17,26%, pari a 4.274.000 spettatori. In leggero calo nella seconda parte, con il ...

Ascolti TV | Domenica 16 dicembre 2018. Fazio 17.3%-15.8% - New Amsterdam 10.8% - la Leosini 5.9% - La Notte dei Record 3.6%. Domenica In 18.3%-19.7% : Che Tempo che Fa - Fabio Fazio e Piero Angela Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 4.274.000 spettatori pari al 17.3% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.680.000 (15.8%). Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.475.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.654.000 spettatori (6.5%) e S.W.A.T. è stato la scelta di 1.566.000 spettatori (6.5%). Su Italia 1 Il Sindaco - ...

Ascolti Tv di domenica 9 dicembre 2018 - Jovanotti e Arbore spingono Fazio. Bene Iene e Giletti : Ascolti di domenica 9 dicembre 2018. Jovanotti e Renzo Arbore spingono Fabio Fazio al successo in prima serata, con una media vicina al 16% di share. Ma Che Tempo che Fa non supera Paperissima all'ora ...

Ascolti TV | Domenica 9 dicembre 2018. Fazio 15.8%-14.8% - New Amsterdam 12.2%. Flop Parodi (11.5%). In sovrapposizione - Domenica In 16.36% - Domenica Live 16.26% : New Amsterdam Nella serata di ieri, Domenica 9 dicembre 2018, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.883.000 spettatori pari al 15.8% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Canale 5 il doppio appuntamento con la prima stagione di New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.790.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.523.000 ...

Ascolti Tv di domenica 2 dicembre 2018 - Raffaella Carrà trascina Fabio Fazio al successo : La prima serata di domenica 2 dicembre 2018 vede il ritorno al successo di Fabio Fazio, trascinato da Raffaella Carrà. Su Rai1 Che Tempo che Fa ha superato la media di 4 milioni di spettatori, pari al ...

Ascolti TV | Domenica 2 dicembre 2018. Fazio al 16%-13.4%. New Amsterdam parte dal 13.6%. In sovrapposizione Venier 16.52% e D’Urso 16.38% : New Amsterdam - Ryan Eggold Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 4.005.000 spettatori pari al 16% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.191.000 (13.4%). Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.913.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.698.000 spettatori (6.5%) e S.W.A.T. è stato la scelta di 1.426.000 spettatori (5.8%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.981.000 ...