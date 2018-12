Ascolti TV | Domenica 23 dicembre 2018 Che Tempo Che Fa 17 3% | cala ancora New Amsterdam

Ascolti TV | Domenica 23 dicembre 2018 : Che Tempo Che Fa Nella serata di ieri, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Pretty Princess ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) mentre SWAT ha raccolto .000 spettatori (%). Su Italia1 lo spettacolo di ...

Ascolti Tv domenica 16 dicembre 2018 - a Fazio fa bene l'aria natalizia : di Marco Castoro Ascolti tv domenica 16 dicembre 2018. Fabio Fazio sente l'aria natalizia e cresce nei consensi , anche grazie alla vacanza delle Iene, . Sulla scia dello Zecchino d'oro di Carlo Conti ...

Non è l'Arena - gli Ascolti di domenica 16 dicembre 2018 : perché Massimo Giletti può esultare : Sorridono i dati di ascolto per Non è l'Arena di Massimo Giletti. In prima serata La7 registra il 6,9% di share, pari a 1.320.000 telespettatori. Una serata impegnativa per conduttore, che ha retto ...

Domenica in - Mara Venier asfalta Mediaset : Ascolti tv clamorosi - si prende tutto : Vince ancora la battaglia degli ascolti Mara Venier con il suo Domenica in. Domenica 16 dicembre ha visto trionfare il programma di Raiuno che nella prima parte ha registrato il 18,2% di share, pari a ...

Ascolti TV | Domenica 16 dicembre 2018. Fazio 17.3%-15.8% - New Amsterdam 10.8% - la Leosini 5.9% - La Notte dei Record 3.6%. Domenica In 18.3%-19.7% : Che Tempo che Fa - Fabio Fazio e Piero Angela Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 4.274.000 spettatori pari al 17.3% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.680.000 (15.8%). Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.475.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.654.000 spettatori (6.5%) e S.W.A.T. è stato la scelta di 1.566.000 spettatori (6.5%). Su Italia 1 Il Sindaco - ...

Ascolti Tv di domenica 9 dicembre 2018 - Jovanotti e Arbore spingono Fazio. Bene Iene e Giletti : Ascolti di domenica 9 dicembre 2018. Jovanotti e Renzo Arbore spingono Fabio Fazio al successo in prima serata, con una media vicina al 16% di share. Ma Che Tempo che Fa non supera Paperissima all'ora ...

Mara Venier batte Barbara d'Urso/Ultimo scontro Domenica In-Domenica Live nella gara degli Ascolti 'col cuore' - IlSussidiario.net : Mara Venier batte Barbara d'Urso, Ultimo scontro Domenica In-Domenica Live nella gara degli ascolti 'col cuore' ma sui social è ancora battaglia

Ascolti tv - testa a testa tra Domenica In e Domenica Live. Barbara d’Urso ‘rettifica’ e annuncia la novità : I dati Auditel registrano un altro testa a testa tra i programmi concorrenti, ma la conduttrice di Canale 5 pubblica le sue...

Ascolti tv domenica 9 dicembre - testa a testa tra Domenica Live e Domenica In : Sfida a colpi di share tra Barbara d’Urso e Mara Venier ieri in tv Nuova settimana e nuovo appuntamento con gli Ascolti relativi ai programmi che hanno tenuto compagnia al pubblico del piccolo schermo la Domenica pomeriggio. Ieri, Domenica 9 dicembre, Mara Venier e Barbara d’Urso sono tornare a sfidarsi. Su Rai1 Domenica In è […] L'articolo Ascolti tv Domenica 9 dicembre, testa a testa tra Domenica Live e Domenica In proviene da ...