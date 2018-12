Ascolti tv | ‘Che tempo che fa’ vince su tutti

tvzap.kataweb

: Flop di ascolti per #Renzi (docufilm #Firenzesecondome): 1,8% di share (un sondaggio anticipato verso le Europee?).… - Capezzone : Flop di ascolti per #Renzi (docufilm #Firenzesecondome): 1,8% di share (un sondaggio anticipato verso le Europee?).… - chetempochefa : 'Ieri hai fatto il record di ascolti! Peccato perderti ora che sei all’apice. Per i giornali ci sarebbe un piano g… - juventusfc : ?? La domanda di Lorenzo a @Cuadrado: 'Che musica ascolti prima di una partita? ??' ?? -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con Cheche Fa che è stato seguito da 3.951.000 telespettatori pari a uno share del 17,3%: tra gli ospiti della puntata, il rapper Anastasio (ecco chi è) fresco di vittoria della 12esima edizione di X Factor e Cristina D’Avena (che ha recentemente spiegato il motivo per cui non ha figli).tv, prime time Secondo gradino del podio per Canale 5 con New Amsterdam, che ha ottenuto 2.192.000 telespettatori e il 10,1%, mentre Rai2 con il film Pretty Princess ha totalizzato 1.986.000 con l’8,83% di share. Appena fuori dal podio Italia 1 con Andrea Pucci In… Tolleranza zero visto da 1.690.000 telespettatori pari al 8,12% di share, seguita da Rai3 con il film Natale all’improvviso che ha ottenuto 1.014.000 telespettatori e uno share del 4,77%. La7 con TUT – Il destino di un Faraone ha conquistato 912.000 ...