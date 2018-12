Ascolti tv 23 dicembre | vince Che tempo che fa | nessun boom per Domenica In

Blastingnews

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata aglidella giornata di ieri,23, caratterizzata dalla messa in onda in prime time dell'ultima puntata di quest'anno di Cheche fa mentre su Canale 5 sono stati trasmessi gli episodi finali della serie tv New Amsterdam. Ad avere la meglio è stato il talk show condotto da Fabio Fazio che si è portato a casa la palma d'oro della sfida deglidi questasera natalizia.Cheche fala gara deglidel 23Nel dettaglio, infatti, il verdetto Auditel della giornata di ieri 23ha stabilito che, in prime time, la nuova puntata di Cheche fa, condotta da Fabio Fazio, ha ottenuto un ascolto medio di 3.9 milioni di spettatori nella prima parte, la quale ha totalizzato il 17.30% di share. La seconda parte, invece, denominata 'Il Tavolo', è cresciuta fino ad ...