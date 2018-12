Ascolti Tv 23 dicembre 2018 | Bolle di Natale e Fazio fa festa

Ascolti TV | Domenica 23 dicembre 2018. Che Tempo Che Fa 17.3% - cala ancora New Amsterdam (10.1%). Pucci 8.1%. Nove al 2.4% con Mamma ho preso il Morbillo : Che Tempo Che Fa Nella serata di ieri, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.951.000 spettatori pari al 17.3% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.920.000 spettatori pari al 17.2% di share. Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.192.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 Pretty Princess ha catturato l’attenzione di 1.986.000 spettatori (8.8%). Su Italia1 lo spettacolo di ...

Ascolti tv 23 dicembre : vince Che tempo che fa - nessun boom per Domenica In : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri, Domenica 23 dicembre, caratterizzata dalla messa in onda in prime time dell'ultima puntata di quest'anno di Che tempo che fa mentre su Canale 5 sono stati trasmessi gli episodi finali della serie tv New Amsterdam. Ad avere la meglio è stato il talk show condotto da Fabio Fazio che si è portato a casa la palma d'oro della sfida degli Ascolti di questa Domenica ...

Ascolti TV | Domenica 23 dicembre 2018. Che Tempo Che Fa 17.3% - cala ancora New Amsterdam (10.1%). Pucci 8.1% : Che Tempo Che Fa Nella serata di ieri, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.951.000 spettatori pari al 17.3% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.920.000 spettatori pari al 17.2% di share. Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.192.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 Pretty Princess ha catturato l’attenzione di 1.986.000 spettatori (8.8%). Su Italia1 lo spettacolo di ...

Ascolti TV | Sabato 22 dicembre 2018. Soliti Ignoti 19.4% - La Banda dei Babbi Natale 10.6%. Firenze Secondo Me 2.2% - Miss Christmas su Tv8 al 2.4% : I Soliti Ignoti Su Rai1 Soliti Ignoti – Speciale Telethon ha conquistato 3.938.000 spettatori pari al 19.4% di share (ultimo segmento dalle 23.36 alle 23.44: 2.773.000 – 19.2%). Su Canale 5 La Banda dei Babbi Natale ha raccolto davanti al video 2.157.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 Rapunzel – L’intreccio della Torre ha raccolto 1.642.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Italia 1 la replica di SaraBanda ha ...

Ascolti TV | Venerdì 21 dicembre 2018. Vince il Milionario (17.5%) - flop Sanremo Giovani (11.5%) : Sanremo Giovani Nella serata di ieri, Venerdì 21 dicembre 2018, su Rai1 – dalle 21.35 alle 0.32 – l’ultimo appuntamento con Sanremo Giovani, con Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, ha conquistato 2.046.000 spettatori pari all’11.49% di share (presentazione di 4 minuti: 2.972.000 – 12.83%). Nel dettaglio la manifestazione ha ottenuto l’8.66% nel target commerciale 15-64, l’8.83% sui 15-34 e il 15.18% sugli over ...

Ascolti TV | Domenica 23 dicembre 2018 : Che Tempo Che Fa Nella serata di ieri, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Pretty Princess ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) mentre SWAT ha raccolto .000 spettatori (%). Su Italia1 lo spettacolo di ...

Ascolti tv domenica 23 dicembre 2018 : Prime Time Su Rai 1 Che Tempo che Fa (live) ha registrato .000 telespettatori, share % e nel Tavolo, in seconda serata, .000, %. Su Rai 2 Il film Pretty Princess ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Natale all'improvviso ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 New Amsterdam ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 In... Tolleranza zero (live) ha registrato ...

Ascolti Tv sabato 22 dicembre 2018. Amadeus vince la serata. E Renzi al secondo round supera Rocky : Ascolti tv di sabato 22 dicembre 2018 . Quasi 4 milioni di media per Amadeus e I Soliti Ignoti in prima serata con lo Speciale Telethon . E share vicino al 20%. Su Canale 5 La Banda dei Babbi Natale 2,...

Ascolti TV | Sabato 22 dicembre 2018. Soliti Ignoti 19.4% - La Banda dei Babbi Natale 10.6%. Firenze Secondo Me 2.2% - Miss Christmas su Tv8 al 2.4% : I Soliti Ignoti Su Rai1 Soliti Ignoti – Speciale Telethon ha conquistato 3.938.000 spettatori pari al 19.4% di share (ultimo segmento dalle 23.36 alle 23.44: 2.773.000 – 19.2%). Su Canale 5 La Banda dei Babbi Natale ha raccolto davanti al video 2.157.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 Rapunzel – L’intreccio della Torre ha raccolto 1.642.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Italia 1 la replica di SaraBanda ha ...

Ascolti TV | Sabato 22 dicembre 2018. Soliti Ignoti 19.4% - Firenze Secondo Me 2.2% : I Soliti Ignoti Su Rai1 Soliti Ignoti – Speciale Telethon ha conquistato 3.938.000 spettatori pari al 19.4% di share. Su Canale 5 La Banda dei Babbi Natale ha raccolto davanti al video 2.157.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 Rapunzel – L’intreccio della Torre ha raccolto 1.642.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Italia 1 la replica di Sarabanda ha intrattenuto 586.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Città Segrete ha raccolto ...

Ascolti tv sabato 22 dicembre 2018 : Prime Time Su Rai 1 Soliti Ignoti - Speciale Telethon ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film d'animazione Rapunzel - L'intreccio della torre ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Città Segrete - Roma ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film La banda dei babbi natale ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Sarabanda ha registrato un netto ...

Ascolti TV | Sabato 22 dicembre 2018 : I Soliti Ignoti Su Rai1 Soliti Ignoti – Speciale Telethon ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 La Banda dei Babbi Natale ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Rapunzel – L’intreccio della Torre ha raccolto .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 la replica di Sarabanda ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Città Segrete ha raccolto davanti al video .000 spettatori ...

Ascolti Tv venerdì 21 dicembre 2018 - Sanremo Giovani non buca il video e Scotti se la ride : Ascolti tv di venerdì 21 dicembre 2018 . I Giovani di Sanremo non fanno decollare gli Ascolti di Rai1, forse anche per questo Claudio Baglioni li ha voluti lontano dal suo Sanremo Champions. ...

Ascolti tv venerdì 21 dicembre - il Milionario di Gerry Scotti batte Sanremo Giovani : Lo storico quiz show di Canale 5 ha vinto ieri contro la coppia Baudo-Rovazzi Con le feste ormai alle porte le reti si preparano a sfidarsi con la messa in onda di spettacoli, concerti e i tradizionali e immancabili film di Natale. Nell’attesa di immergerci nel clima delle feste, vediamo i dati Auditel relativi ai […] L'articolo Ascolti tv venerdì 21 dicembre, il Milionario di Gerry Scotti batte Sanremo Giovani proviene da Gossip e ...