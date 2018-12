Anna Ruzzenenti | l' italiana morta in Messico ha tentato il suicidio La tv di Cancun

Anna Ruzzenenti - italiana morta in Messico. La tv di Cancun choc : «Ha tentato il suicidio - abbiamo il video» : La morte di Anna Ruzzenenti , la donna italiana di 27 anni trovata senza vita sulla spiaggia di Playa del Carmen in Messico è ancora avvolta nel mistero, ma le indagini hanno virato con...

Il mistero della morte in Messico di Anna Ruzzenenti - si rafforza l’ipotesi del suicidio : Una tv messicana ha diffuso un filmato in cui racconta che Anna Ruzzenenti , 27enne italiana originaria della provincia di Verona, aveva “cercato di togliersi la vita annegandosi” davanti ad una spiaggia di Playa del Carmen, ma che “per sua fortuna è stata salvata dal personale della Zona federale marittimo-terrestre”.Continua a leggere

