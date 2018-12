Ancodis | contratto di mobilità del personale per il triennio 2019 2022

scuolainforma

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Nuovo comunicatodel 23 Dicembre 2018. Il documento riguarda ilper il. Il comunicato verte per la precisione su un argomento alquanto spinoso: la discriminazione dei docenti collaboratori dei dirigenti scolastici.E’ da evidenziare tuttavia come MIUR e OO.SS. abbiano sottoscritto per la prima volta un accordo con validità triennale, in maniera tale che ilpossa presentare annualmente la domanda di. Con la presente vi auguriamo buona lettura e buona vigilia di Natale.: perché si continua a discriminare i docenti Collaboratori dei DS? E’ di questi giorni la notizia dell’accordo tra MIUR ed OO.SS. relativo aldideldella scuola per ilApprendiamo quale novità che per la prima volta le parti sottoscrivono un accordo con validità triennale con la possibilità per il ...