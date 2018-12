Ambiente L' Emilia-Romagna raccoglie la sfida e vara una strategia unitaria di contrasto

Ambiente - rientra l’allerta smog in Emilia-Romagna : PM10 entro la soglia : rientra in Emilia-Romagna l’allerta smog in vigore dal 7 dicembre in tutte le province: le condizioni meteorologiche favorevoli e in particolare la ventilazione che ha interessato tutto il territorio hanno favorito il rientro dei valori di polveri PM10 entro la soglia di legge (50 microgrammi per metro cubo). Lo comunica l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpae). Da domani rientrano quindi le misure emergenziali: ...