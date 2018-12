Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia | criticità gialla da oggi pomeriggio

Allerta Meteo Campania : criticità dalla mezzanotte di oggi : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità Meteo per le condizioni di vento e mare a partire dalla mezzanotte. Su tutta la Campania, per l’intera giornata del 25 dicembre, insisteranno “venti localmente forti nord-orientali” con conseguente “mare agitato al largo e lungo le coste esposte ai venti”. In una nota “si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte ...

Maltempo - emanata Allerta Meteo dalla Protezione Civile : venti di burrasca - rischio idrogeologico : Nella giornata di domani il transito di un’onda perturbata che porterà una notevole intensificazione della ventilazione da nord sulle regioni settentrionali; saranno altresì associate nevicate sui rilievi alpini di confine e deboli piogge su regioni adriatiche centrali e tirreniche meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Meteo Natale - la Protezione Civile lancia un avviso per il forte vento in arrivo sul bordo dell’Anticiclone : deboli piogge al Sud dopo il super caldo : Allerta Meteo – Nella giornata di domani il transito di un’onda perturbata che porterà una notevole intensificazione della ventilazione da nord sulle regioni settentrionali; saranno altresì associate nevicate sui rilievi alpini di confine e deboli piogge su regioni adriatiche centrali e tirreniche meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

Allerta Meteo Veneto : fase di attenzione per raffiche di vento : La regione del Veneto ha dichiarato la fase operativa di “attenzione” domani e dopodomani, in base alle previsioni Meteorologiche, che annunciano venti settentrionali forti o molto forti in quota, con condizioni di foehn in molte valli e localmente sulla fascia pedemontana. La prescrizione è stata emessa per garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per vento di Libeccio e mareggiate : Fino al termine del pomeriggio di domani, sabato 22 dicembre, è stato prorogato il codice giallo emesso ieri dalla Sala operativa permanente della Regione Toscana per vento forte di Libeccio e mareggiate. Sarà interessata da mareggiate la costa nord della regione da Cecina fino al confine con la Liguria, mentre il vento interesserà le zone di Marradi, Firenzuola e Palazzolo sul Senio. Le province coinvolte sono quelle di Firenze, Livorno, Lucca, ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per vento sull’Appennino e mareggiate : La Sala operativa permanente della Regione Toscana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo, valida a partire dalle ore 10 e fino alla mezzanotte di venerdì. Le zone interessate sono la Romagna Toscana, la Valle dell’Arno e del Serchio in prossimità della costa, le isole Elba, Gorgona e Capraia, la Versilia. Un aumento della pressione sul Mediterraneo centrale porterà da domani un vortice depressionario che attiverà un forte vento ...

Allerta Meteo - inizia la nevicata del Nord/Ovest : imbiancate Piemonte e Lombardia - ed è solo l’inizio [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/14 Olgiate Comasco ...

Allerta Meteo Lazio : maltempo dalle prime ore di domani : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati sulle seguenti zone di Allerta: tutte le zone di Allerta, dalle prime ore di domani, giovedì 20 ...

Allerta Meteo Lazio : criticità per temporali da domani mattina : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati su tutte le zone di Allerta, dalle prime ore di domani, giovedì 20 dicembre e per le successive 12 ...

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per neve da stasera : In riferimento alle previsioni Meteo emesse da Arpav, che indicano “probabili deboli nevicate sulle zone montane fino ai fondovalle prealpini con possibili accumuli al suolo di qualche centimetro”, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha diramato lo Stato di Attenzione per Nevicate, valevole dalle ore 20.00 di oggi alle ore 8.00 di domani, giovedì 20 dicembre. Il bollettino emesso segnala anche che il ...

Allerta Meteo - FOCUS sulla neve di stasera al Nord : si imbiancheranno anche Milano e Torino. Tutti i dettagli sugli accumuli : Allerta Meteo – Una bassa pressione, l’ennesima in questo dinamico dicembre, si è già scavata in prossimità del Golfo del Leone e si porterà via via verso il Golfo Ligure entro sera. L’immagine barica sopra, evidenzia appunto la collocazione del minimo depressionario per le ore serali odierne, atteso abbordare le coste liguri occidentali. Una posizione classica per richiami di correnti molto umide meridionali in scorrimento su un cuscino ...

Allerta Meteo - tanta NEVE stasera al Nord : sarà la 2ª nevicata dell’inverno - stavolta tocca a Milano e al Nord/Ovest [MAPPE] : 1/11 ...

Allerta Meteo - altra neve in arrivo al Nord tra Mercoledì pomeriggio e Giovedì mattina : i bollettini della protezione civile : Allerta Meteo – Ancora freddo e neve nelle prossime ore al Nord Italia: il nuovo peggioramento proveniente dall’oceano Atlantico provocherà intense nevicate in pianura Padana già domani, Mercoledì 19 Dicembre, soprattutto nel pomeriggio/sera, a partire dal Nord/Ovest, imbiancando anche Torino e Milano. Nella notte successiva il maltempo si estenderà anche al Nord/Est e alle Regioni centrali, dove la quota neve sarà comunque più alta. ...

Allerta Meteo Liguria : criticità “gialla” per neve nell’entroterra : Dopo una breve tregua una nuova perturbazione si avvicina alla Liguria. La persistenza di temperature basse nelle zone interne e il carico di umidità apportato dal fronte potrebbero dare origine a precipitazioni nevose. Per questo ARPAL ha emanato per domani, mercoledì 19 dicembre l’Allerta gialla per neve, dalle 18.00 sulla zona D (Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida) ed E (Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val ...