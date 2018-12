Allerta a Barcellona dopo allarme da Usa

Allerta Meteo Sicilia - il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto attiva il COC : Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile (DRPC) ha diramato un bollettino di avviso (N. 18304) di rischio idrogeologico e idraulico per condizioni Meteo rologiche avverse per la nostra area geografica di Allerta mento da subito e sino a domani giovedì 01-11- 2018. Il livello di Allerta diramato è “arancione” con corrispondente stato di pre-allarme. Per tale motivo è stato Allerta to il Centro Operativo Comunale (COC) presso il Comune di ...

Allerta Meteo Sicilia - a Barcellona Pozzo di Gotto Allertato il COC : ecco i consigli utili per i cittadini : “Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile (DRPC) ha diramato un bollettino di avviso (N. 18301) di rischio idrogeologico e idraulico per condizioni Meteorologiche avverse per la nostra area geografica di Allertamento da subito e sino a domani lunedì 29 ottobre 2018. Il livello di Allerta diramato è “arancione” con corrispondente stato di pre-allarme. Per tale motivo è stato Allertato il Centro Operativo Comunale (COC) presso il ...