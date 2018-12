Addio Giovanni Martorana | l’attore de ‘I cento passi’ morto per esalazioni di una stufa

tvzap.kataweb

(Di lunedì 24 dicembre 2018), attore palermitano di 53 anni, è stato trovatonella sua casa di contrada Pezzingoli, a Monreale (Pa). Il decesso è avvenuto a causa delledi unaa legna rimasta accesa mentre l’uomo dormiva. Secondo quanto riferiscono alcuni amici, avrebbe provato a raggiungere la porta di casa, dietro la quale è stato trovato senza vita.Chi eraera conosciuto con il soprannome “U Saracinu”. Attore di teatro, aveva lavorato per il cinema prendendo parte come figurante in “Malèna” e “Baaria”, di Giuseppe Tornatore, “La meglio gioventù” e “Ipassi” di Marco Tullio Giordana, “La matassa” con Ficarra e Picone.aveva trovato spazio in alcune fiction, compresa “L’onore e il rispetto”, con Ben Gazzara, Angela Molina e Vincent ...