A Natale siamo tutti più buoni? Forse no | ma almeno stavolta non nascondiamoci

Tutti i gesti positivi che possiamo fare a Natale per gli altri : I regali solidali di Save The Children permettono di compiere gesti semplici ma significativi, sempre finalizzati alla difesa del benessere e del futuro dei bambini di tutto il mondo. Basta entrare ...

Perché cantare Gesù se lo possiamo sostituire con laggiù? L'inutile 'politicamente corretto' che si ripete ogni Natale : Quindi, Perché dar loro un motivo per alimentare la loro propaganda? Autore Angelo Zanotti Categoria Cronaca

ELISABETTA GREGORACI/ "Io e Flavio Briatore siamo una famiglia : passeremo il Natale insieme" : ELISABETTA GREGORACI e Flavio Briatore sono ancora una famiglia. A unirli c'è Nathan Falco, il figlio nato dalla loro relazione.

Gregoraci e Briatore di nuovo insieme per Natale : "Per Falco siamo ancora una famiglia" : Dopo la separazione arrivata alla fine dello scorso anno, la storica coppia del mondo dello spettacolo si riunirà per...

Elisabetta Gregoraci e Briatore di nuovo insieme per Natale : "Per Falco siamo ancora una famiglia" : Dopo la separazione arrivata alla fine dello scorso anno, la storica coppia del mondo dello spettacolo si riunirà per...

A Torino maxi raduno di Babbi Natale per i bambini malati : “Siamo più di 20mila” : Successo per il raduno dei Babbi Natale, organizzato dalla Fondazione Forma per i piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico Regina Margherita. Oltre 20mila le presenze per raccogliere fondi necessari ad ammodernare i macchinari di risonanza magnetica. Il sindaco Appendino: "Questo evento prova che la città di Torino c'è e risponde sempre".Continua a leggere

Castellammare - Natale a Stabia - ormai ci siamo : saranno inaugurati oggi i mercatini alle Antiche Terme e in via Plinio : Natale a Stabia , ormai ci siamo: al via le manifestazioni previste dal Comune e allo stesso tempo dai privati. Anche se manca esattamente una settimana all'Immacolata , festa molto sentita nel ...

Silvia Romano - a Natale non siamo tutti più buoni. L’odio contro la cooperante è solo un esempio : Una paziente mi racconta che un mese fa è stata avvicinata davanti a una farmacia da una persona che le ha chiesto denaro per comprare le medicine alla figlia. Lei gli ha dato 20 euro. Da quel giorno si trova quasi giornalmente quest’uomo lungo il percorso da casa al lavoro, che cerca di attaccare bottone e le chiede con insistenza altro denaro. La signora non è ricca, vive del suo lavoro di operaia: per cui alcune volte gli dà cinque euro, ...

Moscovici : non sono Babbo NataleSalvini : no passi indietro | Conte : noi siamo responsabili : Il commissario europeo agli Affari economici: "Penso si debbano trattare queste questioni con rispetto reciproco, non con un'ironia che stride". Oggi Conte riferisce alla Camera alle 17.