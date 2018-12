35 anni di «Una poltrona per due» | venti curiosità sul film della vigilia di Natale

Rapido 904 - i familiari delle vittime : 'Dopo 34 anni nessuna verità' : Trentaquattro anni, 16 morti, 267 feriti e nessuna verità. Questo il bilancio della strage del Rapido 904, che è stata ricordata nell'atrio della stazione centrale di Napoli. Il 23 dicembre 1984 il ...

Giovanni Martorana è morto : l’attore avvelenato dai fumi di una stufa : Giovanni Martorana è morto, avvelenato dai fumi di una stufa: l’attore è scomparso a 56 anni. Recitò in Malena, I cento passi, L’onore e il rispetto, Squadra Antimafia. Cinema, teatro e tv in lutto Palermo, Giovanni Martorana è morto: l’attore aveva 56 anni e secondo le prime notizie sarebbe stato ucciso a causa delle esalazioni […] L'articolo Giovanni Martorana è morto: l’attore avvelenato dai fumi di una stufa proviene ...

Italiana trovata morta in Messico. È una veronese di 27 anni : giallo sulla morte in Messico di una giovane Italiana. Anna Ruzzenenti , 27enne di Bardolino, Verona, è stata trovata senza vita a Playa del Carmen, lungo la costa caraibica della Riviera Maya nella ...

Tsunami in Indonesia - 220 le vittime | "Danni seri per nove hotel" | Foto - Video : All'origine della tragedia l'onda provocata da frane sottomarine innescate dall'eruzione del vulcano Krakatoa. Le autorità temono altre vittime. Allertata la Farnesina.

Roma - tragedia durante una circoncisione : muore un bimbo di due anni - grave il fratellino : Una terribile tragedia è avvenuta nelle scorse ore a Monterotondo, vicino Tivoli, poco lontano dalla Capitale, dove un bimbo nigeriano di due anni è deceduto dopo essere stato circonciso in casa. E' grave anche l'altro fratellino, anch'egli sottoposto a tale pratica. I due erano gemelli. Per quanto accaduto gli inquirenti stanno ascoltando il presunto medico che ha praticato l'operazione sugli stessi piccoli. Come si apprende dalla testata ...

Giappone - compaiono geometrie mozzafiato in una foresta : un esperimento durato 45 anni : Quanti di noi, almeno una volta nella vita, hanno avuto la sensazione di aver visto qualche oggetto non identificato librarsi in cielo? U.F.O, li chiamano. Unidentified Flyng Object o Unknow Flyng Object. Insomma, qualcosa che non appartiene alla nostra razza, che non riusciamo a identificare. Queste entità, nel corso dei secoli, avrebbero secondo molti lasciato delle tracce sul nostro pianeta. In diverse forme, come i cerchi nel grano. In una ...

Anna Ruzzenenti - italiana di 27 anni trovata morta a Playa del Carmen in Messico : era partita 10 giorni fa per una vacanza : Anna Ruzzenenti, istruttrice subacquea veronese di 27 anni, è stata trovata morta in Messico. La giovane, riferisce il quotidiano L'Arena, è stata trovata morta a Playa del...

Il cervello può ringiovanire di nove anni svolgendo una regolare attività fisica : In Italia la notizia è stata riportata il 20 dicembre sulle pagine del Corriere della Sera. Si tratta dei risultati di due recenti studi, uno pubblicato su Neurology e l’altro su British Journal of Sports Medicine. Il primo studio ha concluso che un’attività fisica aerobica (camminata, corsa, bicicletta), svolta regolarmente tre volte alla settimana per sei mesi, porta ad un recupero delle capacità cognitive di ben nove anni. Il secondo studio è ...

Cava de’ Tirreni. Una targa per i cento anni dalla Grande Guerra : “Nel 1929 ci fu, a Cava de’ Tirreni, l’inaugurazione dell’obelisco in memoria dei caduti cavesi alla presenza del re Vittorio