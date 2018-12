24 Dicembre | Buone Feste e Buona Vigilia di Natale 2018! Ecco IMMAGINI | GIF | VIDEO | FRASI

Oroscopo settimanale dal 17 al 23 Dicembre : buone occasioni per l'Ariete : Cosa vi si prospetta per questa settimana? Quali indizi vi riservano le stelle per i prossimi 7 giorni? Se l'Ariete avrà modo di sfruttare molte occasioni che gli si presenteranno, il Toro dovrà fare dei bilanci, specie in campo lavorativo. Ghiotte occasioni per il Cancro, uno tra i segni più fortunati del periodo. Ariete: Gli Astri riservano numerose occasioni e,per sfruttarle al meglio, agite sotto traccia eludendo la scomoda quadratura di ...

8 Dicembre 2018 : Buona Festa dell’Immacolata! Buon Natale! Buone Feste! Ecco le IMMAGINI più belle per gli auguri : 1/31 ...

Oroscopo Scorpione Dicembre : buone stelle in amore e in ambito lavorativo : Manca meno di un giorno all'arrivo di dicembre, cosa dovranno aspettarsi dal nuovo mese i nati sotto il segno dello Scorpione secondo le previsioni degli astri e delle stelle? Scopriamolo qui di seguito con l'Oroscopo del mese di dicembre 2018 per lo Scorpione, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Un quadro astrale molto positivo quello dello Scorpione per la fine dell'anno. Il favore di pianeti e stelle vi darà una marcia in ...

Oroscopo Leone - Dicembre : buone soluzioni in arrivo : L'ultimo mese del 2018 è in arrivo. Scopriamo le previsioni che riguardano il lavoro, la salute e l'amore per il segno del Leone. Di seguito, le previsioni con consigli e suggerimenti per vivere bene il mese di dicembre. A novembre avete vissuto un un buon momento di recupero, con Marte non più opposto è stato possibile fare dei passi avanti. Anche Giove è stato positivo per voi, ne ha giovato soprattutto la salute. In campo amoroso, le coppie ...

Alex è in Italia al Bambin Gesù : «Le sue condizioni sono buone». Il trapianto a metà Dicembre con tecnica innovativa : C'è forse una speranza per il piccolo Alex, Alessandro Maria Montresor, che è giunto in Italia all'Ospedale Bambino Gesù di Roma da Londra. Le sue...