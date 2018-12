ZG | automobilisti sotto l' effetto dell' alcol feriti in incidente

Ponti e strade sotto controllo anche grazie agli smartphone degli automobilisti. L’ANAS fa scendere in campo il prestigioso MIT : Vi piacerebbe partecipare attivamente al monitoraggio di viadotti, autostrade e Ponti, per aiutare a rilevare problemi strutturali? Presto lo potrete fare grazie a un’app e a un importante accordo fra ANAS e il Senseable City Lab Consortium del Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston. Il primo laboratorio di prova saranno le autostrade A90 Grande Raccordo Anulare di Roma (su cui transitano fino a 168.000 veicoli al giorno) e ...