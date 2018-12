Volley – Milano ko a Perugia | secco 3-0 per la Revivre Axopower

Volley - La Revivre Axopower Milano a caccia dell'impresa nella tana di Perugia : La Revivre Axopower Milano nella tana di Perugia. Ultima di andata per i ragazzi di Giani che cercano l'impresa contro i Campioni d'Italia in carica Ultima giornata di andata per la Revivre Axopower ...

Volley – La Revivre Axopower Milano a caccia dell’impresa nella tana di Perugia : La Revivre Axopower Milano nella tana di Perugia. Ultima di andata per i ragazzi di Giani che cercano l’impresa contro i Campioni d’Italia in carica Ultima giornata di andata per la Revivre Axopower Milano in viaggio in Umbria per la sfida ai Campioni d’Italia in carica della Sir Safety Conad Perugia. Ultima chiamata prima del giro di boa del campionato in un match, quello nell’impianto perugino del PalaBarton, che potrebbe decretare i ...

Pallavolo – Il presidente Fusaro carica l’ambiente : “insieme promuoviamo il progetto PowerVolley Milano” : Cena di Natale con i partner della Powervolley al Savini di Milano con Giani, Nimir, Piano e Kozamernik Si respira aria di Natale nella Powervolley, ma si respira ancor più aria di Milano negli ambienti societari del presidente Lucio Fusaro che ieri, nella magnifica location del Savini in Galleria Vittorio Emanuele, ha organizzato la cena di Natale della Revivre Axopower insieme ai partner della stagione 2018 – 2019. Clima di festa e ...

Volley - SuperLega 2019 : 12^ giornata - Trento batte Modena! Campioni del Mondo a -1 da Perugia - vincono Milano e Monza : Spettacolare pomeriggio per la SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile sceso in campo per una vibrante dodicesima giornata (la penultima del girone di andata che si concluderà domenica prossima, consegnandoci anche il tabellone della Coppa Italia). I riflettori erano tutti puntati sul big match tra Trento e Modena, la risposta arrivata dal Monte Bondone è chiara: i Campioni del Mondo possono seriamente lottare per ...

Calendario Nations League Volley 2019 : Italia in casa a Milano - Conegliano - Perugia. Le date e il programma : Sono state ufficializzate le date e le sedi delle tappe casalinghe della Nations League 2019 di volley per quanto riguarda l’Italia. Le ragazze giocheranno a Conegliano e a Perugia, gli uomini saranno invece impegnati a Milano. I ragazzi di Chicco Blengini scenderanno dunque in campo nel capoluogo meneghino (impianto non precisato, verosimilmente al Mediolanum Forum) nel weekend del 21-23 giugno contro la Polonia Campione del Mondo, la ...

Volley : Superlega - tutto facile per Trento contro Milano : LA CRONACA DEL MATCH- La cronaca del match. L'ingresso delle squadre in campo è preceduto dal giro d'onore dei Campioni del Mondo col trofeo iridato vinto il 2 dicembre 2018 a Czestochowa e dalla ...

Volley – Domani un importante recupero per la Revivre Axopower Milano : esame “mondiale” contro l’Itas Trentino : esame “mondiale” per Milano: Domani la Revivre Axopower in trasferta a Trento. recupero della decima di Superlega contro l’Itas Trentino, campione del mondo per club 2018 Non finiscono mai gli esami per la Revivre Axopower Milano che Domani torna nuovamente in campo per il recupero della decima giornata del campionato italiano maschile di pallavolo. Alle ore 20.30, infatti, si gioca il match tra la formazione di Andrea Giani e ...

Volley - Superlega : Padova stende Perugia - Civitanova crolla a Milano : TRENTO PASSA A RAVENNA E GUADAGNA IL 3° POSTO - Continua intanto il grande momento di Trento che, dopo aver conquistato la vetta del mondo, espugna Ravenna conquistando il terzo posto in classifica ...

Volley – Tutto pronto per la sfida tra Cucine Lube Civitanova e Revivre Axopower Milano : le parole del tecnico Giani : Il tecnico della Revivre Axopower tiene alto il livello di attenzione contro i vice campioni del mondo di Civitanova Meno due alla sfida con la Cucine Lube Civitanova per la Revivre Axopower Milano. Il PalaYamamay di Busto Arsizio aprirà i suoi cancelli ed il taraflex dell’impianto varesotto sarà il palcoscenico che ospiterà il confronto tra la compagine ambrosiana di Andrea Giani e i cucinieri, recenti vice campioni del mondo nella ...

Volley – Finalmente una gioia per Milano : Verona ko per 3-1 : Sfatato il tabù Verona: al decimo confronto arriva la prima gioia di Milano. Tre punti che ridanno fiducia ed esaltano la collettività della squadra: è questo il pensiero di Kozamernik e Clevenot Tre punti fondamentali nel cammino della Revivre Axopower Milano che interrompe il digiuno di vittorie in campionato e torna a sorridere al PalaYamamay contro Calzedonia Verona. Un netto 3-1 che spazza via le nubi delle scorse settimane, dopo i ...

Volley – La Revivre Axopower Milano mura la violenza sulle donne [GALLERY] : Un segno rosso sul volto: la Revivre Axopower Milano mura la violenza sulle donne: i biancorossi aderiscono alla campagna “#nonènormalechesianormale” durante il warm up di Milano–Verona La Revivre Axopower Milano scende in campo in favore delle donne: nel giorno in cui ricorre la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i giocatori biancorossi avranno un segno rosso sotto l’occhio durante il ...

Volley : Mazzanti ha ritirato a Milano il "Medaillon d'Honneur" : La cerimonia di premiazione è stata preceduta dalla presentazione e dalla proiezione dell'opera 'Are you Volleyball?', IRAN, 'Comunicare con lo sport',. Il cortometraggio racconta la storia di un ...

Volley – La Revivre Axopower Milano pronta per una nuova trasferta : Marco Izzo racconta il periodo della PowerVolley : Il regista Marco Izzo, ai microfoni di RMC Sport Network, commenta il periodo della PowerVolley in vista della trasferta toscana È un Marco Izzo senza maschere quello che si è rivelato ai microfoni di RMC Sport Network durante la trasmissione “Al Var dello Sport” condotta da Alessandro Rimi e Fabio Donolato. Il regista milanese, che domani compirà 24 anni, ha analizzato il momento della Revivre Axopower Milano a due giorni dalla sfida in ...

Volley – Milano apre le porte del Forum : la sfida contro la Modena di Zaytsev si giocherà ad Assago : Dopo il successo del mondiale di Volley, il Forum sarà il palcoscenico del match tra la Revivre Axopower e Modena. Segnatevi questa data: 13 gennaio 2019. Non sarà una data come tutte le altre, perché la Revivre Axopower Milano ha scelto di riaprire le porte del Forum di Assago per offrire un altro grande spettacolo di Volley. Dopo il grande successo, infatti, della tappa milanese dei mondiali 2018 di pallavolo, l’impianto polifunzionale ...