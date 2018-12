Volley | A1 Femminile | Novara che rimonta | espugnata Busto

Volley Femminile serie A1 2019 - undicesima giornata. Novara e Scandicci : all’inferno e ritorno. Conegliano guadagna terreno : All’inferno e ritorno nel giro di cinque set: la capolista Novara e Scandicci vedono i sorci verdi rispettivamente nel big match di Busto Arsizio e nel derby con Firenze prima di ritrovare la retta via e di piazzare le rimonte vincenti che sono un gradito “buon Natale” ai propri tifosi ma il Natale più bello lo passa Conegliano che schianta Cuneo in tre set e torna a guadagnare terreno dopo i passi falsi delle scorse ...

Volley Femminile serie A1 2019 - undicesima giornata. Novara e Scandicci : all’inferno e ritorno. Conegliano guadagna terreno : All’inferno e ritorno nel giro di cinque set: la capolista Novara e Scandicci vedono i sorci verdi rispettivamente nel big match di Busto Arsizio e nel derby con Firenze prima di ritrovare la retta via e di piazzare le rimonte vincenti che sono un gradito “buon Natale” ai propri tifosi ma il Natale più bello lo passa Conegliano che schianta Cuneo in tre set e torna a guadagnare terreno dopo i passi falsi delle scorse ...

Volley Femminile - Serie A1 2019 : Brescia si aggiudica al tie-break la sfida salvezza contro Chieri nell’anticipo dell’undicesima giornata : Si apre con una delicata sfida salvezza l’undicesima giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Banca Valsabbina Millenium Brescia e Reale Mutua Fenera Chieri danno vita ad una battaglia senza esclusione di colpi, vinta per 3-2 dalle padrone di casa. Secondo punto in campionato per la formazione piemontese, che ha dato segnali di ripresa e può sperare nell’obiettivo salvezza. Successo importantissimo invece per Brescia, ...

Brescia Chieri - risultato live 0-0 - streaming video Rai : 1set - via! - Serie A1 Volley Femminile - : Diretta Brescia Chieri streaming video Rai, orario e risultato live della partita di pallavolo per la Serie A1 di volley femminile , oggi 22 dicembre, .

Volley Femminile - serie A1 2019. Le ultime saranno prime? Prima parte di stagione senza vittorie ma con indicazioni positive per il Club Italia : Le ultime saranno prime? La Prima parte di stagione della serie A1 femminile ha detto che il giovanissimo Club Italia di Massimo Bellano con la supervisione di Davide Mazzanti forse non è ancora pronto per la massima serie nazionale ma le buone notizie non mancano di certo per la squadra che raduna le migliori giovani azzurre del lotto e che occupa, a tre giornate dalla fine del girone di andata, l’ultima posizione in classifica in ...

Volley : A2 Femminile - Olbia-Mondovì è l'anticipo della 4a giornata : ROMA - La quarta giornata della Samsung Volley Cup di A2 Femminile prende il via domani, sabato 22 dicembre, alle ore 20.30, con l'anticipo del Girone A che vedrà la capolista LPM Bam Mondovì ...

Volley : A1 Femminile - Busto-Novara è il big match dell' 11a giornata : ... che si appresta a vivere due belle giornate di sport durante le Feste, che solitamente ci regalano pienoni ed entusiasmo. Non vogliamo fare drammi per il ko in Champions, ma la squadra sa che deve ...

Volley – Serie A1 femminile : il Club Italia Crai sfida Casalmaggiore : Serie A1 femminile: sfida con Casalmaggiore per il Club Italia Crai L’undicesimo turno della Samsun Volley Cup, l’ultimo prima di Natale, vedrà il Club Italia Crai tornare al Palazzetto del Centro Federale Pavesi per ospitare domenica alle 17 la Pomì Casalmaggiore. Reduci dalla trasferta a Bergamo e dopo un’intensa settimana di allenamenti, le azzurrine sono a caccia della prima vittoria di stagione. La formazione ospite, allenata da Marco ...

Volley Femminile - serie A1 - undicesima giornata. Natale con sfida al vertice : Novara e Busto Arsizio - chi festeggia? : Natale con scontro al vertice nel massimo campionato femminile di pallavolo che oggi vive la prima di tre giornate in una sola settimana con fari puntati su Busto Arsizio dove la Unet E Work, seconda in classifica, cerca l’operazione aggancio con la capolista Igor Gorgonzola Novara, unica squadra imbattuta del campionato. Le due formazioni sono divise da tre soli punti e la buona notizia è che le maggiori realizzatrici delle due formazioni che, ...

Volley Femminile - Champions League 2019 : Scandicci - giornata storica! Prima vittoria in Europa - sbaragliato il Lodz : Questa serata verrà ricordata a lungo dai tifosi di Scandicci e da tutta la società: giovedì 20 dicembre 2018, il giorno della Prima vittoria del club in Europa. Le toscane hanno sconfitto il Commercecon Lodz per 3-0 (25-10; 25-23; 25-23) nella seconda giornata della Champions League 2018-2019 di Volley femminile e hanno così incamerato il primo successo di sempre in una competizione internazionale, esultando davanti alla bella cornice di ...

Volley Femminile - Challenge Cup 2019 : Monza regola il Gent e si avvicina ai quarti di finale : Monza non si ferma più in Europa e sconfigge il Gent con un rapido 3-0 (25-15; 25-20; 25-23) nell’andata degli ottavi di finale della Challenge Cup 2018-2019 di Volley femminile, la terza competizione continentale per importanza. Le brianzole hanno ipotecato la qualificazione al prossimo turno, per volare ai quarti di finale bisognerà vincere almeno due set nel ritorno in programma alla Candy Arena dopo le festività natalizie. Le ragazze ...

Volley Femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio demolisce il Graz e ipoteca i quarti di finale : Busto Arsizio ha surclassato il Graz per 3-0 (25-11; 25-21; 25-14) nell’andata degli ottavi di finale della CEV Cup 2018-2019 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le Farfalle si sono imposte in terra austriaca senza particolari problemi, dominando in lungo e in largo, sciorinando un ottimo gioco in tutti i frangenti e chiudendo la pratica in appena 61 minuti di gioco. Le ragazze di coach Marco ...

Volley Femminile - Champions League 2019 : Novara espugna Minsk senza Egonu - seconda vittoria della Igor : Novara ha sconfitto il Minchanska Minsk per 3-0 (25-19; 34-32; 25-16) nella seconda giornata della Champions League 2018-2019 di Volley femminile, le piemontesi hanno conquistato il secondo successo pieno nella massima competizione continentale dopo aver già battuto il Lodz all’esordio. Le ragazze di Massimo Barbolini hanno dominato il primo e il terzo set, nel secondo invece hanno dovuto rimontare da 16-13 e sono riuscite a imporsi dopo ...

Minsk-Novara - Champions League Volley Femminile : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi, mercoledì 19 dicembre, la Igor Gorgonzola Novara tornerà in campo per la seconda giornata della fase a gironi della CEV Champions League 2018-2019 di volley femminile. La formazione italiana sarà impegnata nella trasferta in Bielorussia contro il Minchanka Minsk, in una partita da vincere assolutamente per continuare ad inseguire il primo posto e l’accesso diretto ai quarti di finale. Dopo il primo turno la situazione di classifica ...