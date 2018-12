VINCENZO MOLLICA Ho scritto un libro dettandolo a Siri | sono quasi cieco

Mollica - i fumetti e il suo alterego VINCENZO Paperiga : 'Sono molto legato al fumetto, tanto che la Disney mi ha regalato un personaggio: Vincenzo Paperiga '. Parola di Vincenzo Mollica , che in occasione della presentazione del calendario a fumetti della ...

“La mia è una malattia degenerativa”. VINCENZO MOLLICA - la frase choc dello storico giornalista. “Quando morirò…”. Il dramma del conduttore di “Do re ciak gulp!” : Si tratta di un momento complesso per l’amato giornalista Vincenzo Mollica. Eh sì, perché non deve essere facile per un inviato perdere, seppur non completamente, la vista. Lo storico giornalista di Rai 1, lo ha confessato ai “Lunatici”, presentando il suo nuovo libro: “Ho scelto di misurarmi con gli aforismi perché da tre anni a questa parte ci vedo molto poco. Il giornalista ha parlato del suo ultimo libro, edito da Rai Libri, Scritto a mano e ...

VINCENZO MOLLICA racconta il suo dramma : “Sto perdendo la vista - l’ultimo libro l’ho scritto dettando a Siri” : Vincenzo Mollica ha rivelato al settimanale Oggi di star perdendo la vista. Un vero dramma per lo storico giornalista e inviato del Tg1, che per questo motivo ha dovuto scrivere il suo libro dettandolo al telefonino. “Ora che la vista mi si è ristretta, si è ristretta anche la scrittura e ho ritrovato il gusto che avevo da bambino per le rime”, ha detto a Oggi, spiegando che “per questo libro è stato centrale l’iPhone: gli aforismi li dettavo a ...

VINCENZO MOLLICA : «Il mio amarcord lo scrivo sui social» : Vincenzo Mollica , quarant'anni di interviste. Un'amicizia particolare con Federico Fellini e Alberto Sordi. Quattro passioni: il cinema, la musica, il fumetto e la letteratura, 'su cui ho avuto la ...