VIDEO Napoli-Spal 1-0 Highlights | la sintesi e il gol della partita Che parate di Meret!

Napoli-Spal - la 'finta' scivolata di Koulibaly fa impazzire il San Paolo. VIDEO : Kalidou Koulibaly non è un difensore come gli altri. Se ne è accorto subito Carlo Ancelotti, lo sanno ormai da tempo i tifosi del Napoli. Ma quello che ha fatto contro la Spal non l'aveva ancora mai ...

VIDEO Napoli-Spal 1-0 Highlights : gol e sintesi. Albiol fa gioire il San Paolo : E’ un gol di Raul Albiol che consente ai partenopei di ottenere la vittoria contro la SPAL nel match della 17esima giornata di Serie A. Una realizzazione nel corso di una palla inattiva che ha tolto le castagne dal fuoco agli uomini di Carlo Ancelotti e quindi si confermano ai piani alti della graduatoria della massima serie. Di seguito gli Highlights del match del San Paolo: GLI Highlights DI Napoli-Spal 1-0 IL GOL DI RAUL ...

Serie A LIVE - le partite delle 15 : Napoli avanti sulla Spal - segna sempre Piatek [VIDEO] : 51′ – GENOA-ATALANTA 1-0 – sempre e solo Piatek! Il Genoa è avanti sull’Atalanta grazie alla rete del suo bomber, aiutato da una deviazione fortunosa di Toloi. 46′ – Napoli-EMPOLI 1-0 – Albiol stacca di testa sugli sviluppi di corner e insacca alle Spalle di Gomis. 41′ – EMPOLI-SAMPDORIA 1-1 – Ramirez pareggia i conti con un gol bellissimo. Riceve da Defrel, si defila e scarica un ...

Diretta Napoli Spal/ Streaming VIDEO e tv : quote - vittoria scontata per i partenopei? - Serie A - : Diretta Napoli Spal, Streaming video e tv: dopo la vittoria in extremis alla Sardegna Arena, i partenopei ospitano i pericolanti estensi.

Napoli - racket della sosta selvaggia : espulsi 8 parcheggiatori abusivi. Incastrati dai VIDEO : Otto parcheggiatori abusivi sono stati allontanati dalla Campania al termine di un’indagine dei carabinieri coordinata dalla procura della repubblica di Napoli. Destinatari della misura cautelare del divieto di dimora emesso dal gip di Napoli, sono accusati di associazione per delinquere finalizzata all’estorsione. Almeno 27 gli episodi accertati nella zona del centro storico del capoluogo campano. L’indagine nasce dalla ...

Nel VIDEO Amazon c’è il futuro del Napoli : Ancelotti consegna le maglie a Milano : Lo stadio virtuale Mentre Napoli si attarda nella polemica sui gusti gastronomici di De Laurentiis che non ama la pizza napoletana (in realtà, lo disse già quasi tre anni fa), in settimana in casa Napoli c’è stato un avvenimento a nostro avviso ben più importante. Il club ha diffuso il video di Carlo Ancelotti che consegna a tre tifosi le magliette che loro hanno acquistato su Amazon. E fin qui tutto rientra nella normalità, senza dimenticare ...

Juventus U15 - squalificati 25 calciatori per cori contro Napoli/ VIDEO - insulti dopo le semifinali di giugno : arrivata la squalifica per 25 calciatori della Juventus Under 15 in seguito ai cori contro Napoli di discriminazione territoriale dello giugno.

Napoli - Rog o Diawara in uscita. Giuntoli punta Oliva del Nacional di MonteVIDEO : Il mercato di gennaio non è mai stato particolarmente scoppiettante in casa Napoli negli ultimi anni. Anche nella passata stagione, nonostante gli azzurri fossero campioni di inverno, si cercò ...

Anastasio alla cena di Natale del Napoli tra gli ospiti speciali : i VIDEO della serata : Anche Anastasio alla cena di Natale del Napoli, la squadra di cui è grande tifoso, tra gli ospiti speciali della serata. video e foto sul suo instagram in cui traspariva l’emozione davanti al capitano Hamsik e a tutta la squadra. Anastasio si è anche esibito a cappella con il suo inedito La Fine Del Mondo, e il suo amore per il Napoli arriva anche dalla frase ormai nota “Non ho mai visto il Napoli di Maradona”, ma non solo, perché prima del ...

Cena di Natale del Napoli - Malcuit sfida Diawara a colpi di danza : i due compagni come… Michael Jackson! [VIDEO] : Alla Cena di Natale del Napoli Malcuit sfida Diawara sulle note di Michael Jackson: sul palco i due calciatori sono scatenati! Ieri sera si è tenuta la Cena di Natale del Napoli. Tra gli altri momenti conviviali della serata, una sfida a colpi di danza si è consumata sul palco dell’evento. Jevin Malcuit ha sfidato Amadou Diawara sulle note della famosissima canzone di Michael Jackson ‘Billie Jean’. Gli applausi del ...

Napoli - cena di Natale con l'X-Factor : c'è Anastasio. VIDEO : Il Napoli a cena per scambiarsi gli auguri di Natale. La squadra di Carlo Ancelotti si è ritrovata come di consueto nella suggestiva cornice di Villa D'Angelo. Tra gli ospiti e tra l'altro primo ad ...

Napoli - carica sullo scooter la macchina giocattolo e sfreccia per la città : il VIDEO virale : sfreccia per la città a bordo di uno scooter e in compagnia di una grande auto giocattolo , legata sul motorino solo con due lacci intorno alla carena del mezzo. Siamo a Napoli , e l'impavido ...

Sorteggio UEFA Europa League - 16mi/ Streaming VIDEO e diretta tv : le avversarie di Inter - Lazio e Napoli? : diretta Sorteggio sedicesimi Europa League, Streaming video e tv: Inter, Lazio e Napoli attendono di conoscere i loro avversari nel torneo.

VIDEO/ Cagliari Napoli - 0-1 - : highlights e gol della partita - Serie A 16giornata - : Video Cagliari Napoli , risultato finale 0-1, : la punizione di Milik consente ai partenopei di vincere alla Sardegna Arena e restare a -8 dalla Juventus.