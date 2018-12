VIDEO Di Francesco | Juventus-Roma 1-0 | la conferenza stampa “Non molliamo | Champions

oasport

(Di domenica 23 dicembre 2018) Un'altra sconfitta, per un periodo davvero deludente per quanto riguarda la. Difficile prevedere un risultato diverso però ieri sera: era da mettere in preventivo che ladei record, in casa, riuscisse a dominare per l'ennesima volta. I bianconeri si sono imposti nel posticipo della diciassettesima giornata per 1-0 sui giallorossi con la rete di Mario Mandzukic. Non si dispera Eusebio Diche inpredica calma e continua a puntare all'obiettivo quarto posto, al momento decisamente distante.Ladi Eusebio Digianluca.bruno@oasport.it