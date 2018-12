VIDEO Anna Shcherbakova vince i Campionati Russi : riviviamo il programma libero : La giovanissima Anna Shcherbakova, all‘esordio in massima categoria (e ancora non eleggibile in campo internazionale), ha conquistato il titolo ai Campionati nazionali Russi di pattinaggio artistico, quest’anno andati in scena presso il palazzo del ghiaccio della Repubblica di Mordovia di Saransk. La moscovita allenata da Eteri Tutberidze ha confezionato un programma libero perfetto, impreziosito da una meravigliosa esecuzione del ...

Riccardo non sceglie/ VIDEO - Lina o Maria Anna? Va avanti da solo - Il contadino cerca moglie 4 - : Riccardo de Il contadino cerca moglie 4 è pronto a fare la sua scelta nella finale di mercoledì 19 dicembre: chi sarà la fortunata tra Lina e Mara Anna?

Antonino Cannavacciuolo a Blogo : "Per MasterChef All Stars mi sono riscoperto chef" (VIDEO) : Partirà domani sera, in prime time, sul canale 108 di Sky, il terzo spin-off di MasterChef, MasterChef All Stars. A giudicare i 16 "ex concorrenti" ai quali è stata concessa una "seconda opportunità" per la ultima delle sfide, i giudici Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Abbiamo incontrato gli chef in occasione della conferenza stampa tenutasi ieri al Castello di Grinzane Cavour, nei pressi di Cuneo, e abbiamo chiesto loro di ...

Online il nuovo VIDEO di Jenny è pazza di Vasco Rossi in motion graphic - il male di vivere nei disegni di Rosanna Mezzanotte : Con il nuovo video di Jenny è pazza di Vasco Rossi in motion graphic continuano le celebrazioni del primo album del rocker, Ma cosa vuoi che sia una canzone..., appena ripubblicato in vinile e già al secondo posto dei più venduti in Italia. Lunedì 17 dicembre il sito Repubblica.it ha pubblicato in anteprima il videoclip inedito di Jenny è pazza, una sorta di cortometraggio della durata di sette minuti, realizzato in motion graphic con i ...

DIRETTA CAVESE MONOPOLI / Streaming VIDEO e tv : Sciamanna in grande forma - Serie C - gir. C - : DIRETTA CAVESE-MONOPOLI, info DIRETTA Streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella diciassettesima giornata del girone C di Serie C

Pd - Roberto Giachetti e Anna Ascani si presentano in ticket per le primarie. L’annuncio in rete con un VIDEO (storto) : Telecamera storta, inquadratura incerta. Roberto Giachetti e Anna Ascani hanno deciso di candidarsi al congresso del Pd, lo hanno annunciato martedì pomeriggio in diretta Facebook. Al netto della valenza politica del loro gesto, Giachetti e Ascani sembrano non aver fatto per nulla i conti con le regole dell’estetica e i canoni della fotografia: l’inquadratura è larghissima e la telecamera che li inquadra non è “in bolla”. ...

ANNA FALCHI/ VIDEO - 'Farei un calendario con Roberto Fico - io fetish e frustino. Gli Ufo? Li ho visti...' - IlSussidiario.net : ANNA FALCHI, ospite di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1 ha raccontato : 'vorrei fare un calendario con Roberto Fico' e della volta che ha visto un ufo

ANASTASIO/ VIDEO esibizione - una spanna sopra tutti : "Il suo carisma li penalizza" - X Factor - - IlSussidiario.net : ANASTASIO si prepara al settimo live di X Factor dove interpreterà 'Clint Eastwood' dei Gorillaz e di 'La porta dello spavento supremo' di Franco Battiato.

I NOSTRI FIGLI/ VIDEO - Vanessa Incontrada sulla morte di Marianna Manduca : 'Mi spezza il cuore' - IlSussidiario.net : Questa sera, giovedì 6 dicembre, su Rai 1 va in onda 'I NOSTRI fili', con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti. Un film sugli orfani del femminicidio.

X Factor 2018 BowLand in Semifinale cantano Woodkid e Gianna Nannini VIDEO : La Semifinale di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 6 dicembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si sono esibiti i BowLand della categoria Gruppi di Lodo Guenzi. Ecco la loro esibizione e il brano che hanno cantato. X Factor 2018 BowLand in Semifinale cantano Woodkid e Gianna Nannini VIDEO Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo nuovo appuntamento con il talent show di Sky Uno. I ...

I nostri figli/ VIDEO - Vanessa Incontrada nel film tv su Marianna Manduca : 'Esperienza davvero forte!' - IlSussidiario.net : Questa sera, giovedì 6 dicembre, su Rai 1 va in onda 'I nostri fili', con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti. Un film sugli orfani del femminicidio.

I giudici del Tribunale di Siracusa - hanno condannato all'ergastolo - Christian Leonardi [VIDEO] : 5 dicembre 2018 - Dopo una lunga Camera di Consiglio e 48 udienze celebratesi in primo grado presso il Tribunale di Siracusa i giudici rappresentati dalla dottoressa Giuseppina Storaci, hanno ...

X Factor 2018 Luna Melis canta Monster di Eminem e Rihanna VIDEO : La sesta puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 15 novembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibita Luna Melis della categoria Under Donne di Manuel Agnelli. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. X Factor 2018 Luna Melis canta Monster di Eminem e Rihanna Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo nuovo appuntamento con il talent show di ...

VIDEO Marrazzo e trans - condannati 4 CC : 13.18 Sono stati condannati in primo grado i quattro carabinieri coinvolti nella vicenda del ricatto,imputati nel processo che vede coinvolto come parte lesa l'ex presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo, ripreso in un Video nell'abitazione privata insieme a una trans. A Nicola Testini e Carlo Tagliente 10 anni di reclusione e 50 mila euro di multa per concussione,violazione della legge sulla droga e ricettazione. A Luciano Simeone 6 ...