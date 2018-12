VIDEO Alina Zagitova quinta ai campionati nazionali russi | riviviamo il difficoltoso

VIDEO Peter Sagan show a Maiorca - il fenomeno sale una scalinata in bicicletta : “Ho preso una scorciatoia…” : Peter Sagan non smette mai di stupire e nel pieno della preparazione invernale trova il modo per fare parlare di sé con uno dei suoi show proverbiali. Il tre volte Campione del Mondo, infatti, si è cimentato nel salire una scalinata in bicicletta, tenendo i piedi sempre sui pedali senza poggiarli a terra. Lo slovacco ha voluto prendere una scorciatoia durante una pedalata a Maiorca, la pendenza della scalinata fa davvero paura. Di seguito il ...

Ecco cosa significa un terremoto magnitudo 7 : la fuga - l’adrenalina e il terrore di una famiglia in Alaska [VIDEO] : Una famiglia in Alaska ha condiviso un video registrato dalle telecamere di sorveglianza della loro casa, in cui vengono mostrati i terribili momenti in cui un violento terremoto (magnitudo 7) ha colpito lo Stato USA, ed in particolare la località di Anchorage, lo scorso 30 novembre. Il filmato mostra inizialmente un uomo seduto in cucina con la figlia, che, appena avverte il tremore, d’istinto e in una frazione di secondo afferra la bimba ...

Guendalina Tavassi è Irene Grandi/ VIDEO - l'abito trasparente ha diviso il pubblico (Tale e Quale Show 2018) : Guendalina Tavassi è una delle rivelazioni di Tale e Quale Show. L’ex gieffina non ha mai studiato canto ma si è rivelata essere una imitatrice in grado di vestire diversi panni.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 00:15:00 GMT)

