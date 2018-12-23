Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 13 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 23 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI PER POI PROSEGUIRE SULLA A1 Roma NAPOLI NELLA STESSA DIREZIONE CON CODE E RALLENTAMENTI FINO A COLLEFERRO PER TRAFFICO IN AUMENTO SI STA IN FILA SUL TRATTO DELLA A1 CHE VA DAL NODO CON LA A24 Roma TERAMO ALLA DIRAMAZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 23 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE CHE SI SONO FORMATE TRA MONTEPORZIO E SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI ULTERIORI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN AUMENTO NELLA STESSA DIREZIONE DAL BIVIO CON LA A24 FINO A VALMONTONE CODE PER TRAFFICO IN AUMENTO SUL TRATTO CHE VA DALLA DIRAMAZIONE Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 23 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma NAPOLI TRAFFICO IN AUMENTO CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO TRA LA A1 E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE VALMONTONE RICORDIAMO LO STOP AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7.5 TONNELLATE CHE IN, DATA ODIERNA, NON POTRANNO CIRCOLARE DALLE ORE 9 ALLE ORE 22 PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITA’ DEL 23 DICEMBRE 2018 ORE 9.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN AUTOSTRADA LO STOP AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7.5 TONNELLATE CHE IN, DATA ODIERNA, NON POTRANNO CIRCOLARE DALLE ORE 9 ALLE ORE 22 PRESTARE ATTENZIONE AI BANCHI DI NEBBIA SULLA A1 TRA ORTE E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITA’ DEL 23 DICEMBRE 2018 ORE 8.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PRESTARE ATTENZIONE AI BANCHI DI NEBBIA SULLA A1 TRA ATTIGLIANO E GUIDONIA MONTECELIO E TRA IL BIVIO A1/ DIRAMAZIONE Roma SUD E CEPRANO SI RICORDA DIMINUIRE LA VELOCITÀ E RENDERSI VISIBILI. SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE FORO ITALICO SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 23 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PRESTARE ATTENZIONE AI BANCHI DI NEBBIA SULLA A1 TRA ATTIGLIANO E GUIDONIA MONTECELIO SULLA TANGENZIALE EST SI SEGNALA LA CHIUSURA DEL NODO DI IMMISSIONE PROVENENDO DA VIA PRENESTINA IN DIREZIONE RACCORDO, SI CONSIGLIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 22 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA PROBLEMI PER CHI PERCORRE LA A1: SI PROCEDE, INFATTI, INCOLONNATI DA GUIDONIA FINO A VALMONTONE VERSO NAPOLI. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, DOVE CI SONO CODE TRA SAN CESAREO E L’INNESTO CON LA A1 IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. SULLA A24 Roma TERAMO TRAFFICO BLOCCATO TRA TAGLIACOZZO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 22 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA PROBLEMI PER CHI PERCORRE LA A1, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO TRA PONZANO RomaNO E LA DIRAMAZIONE Roma NORD VERSO Roma, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. PIÙ AVANTI, DA GUIDONIA FINO AD ANAGNI, TROVIAMO ANCORA LUNGHE CODE IN DIREZIONE DI NAPOLI. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, DOVE CI SONO CODE DA SAN CESAREO FINO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 22 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA A1: SI RALLENTA INFATTI ALL’ALTEZZA DI ORTE VERSO Roma E PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA PONZANO RomaNO E LA DIRAMAZIONE Roma NORD. PIÙ AVANTI, ANCORA LUNGHE CODE DA GUIDONIA FINO AD ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI. RIPERCUSSIONI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 22 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA A1: CI SONO INFATTI LUNGHE CODE DA GUIDONIA FINO AD ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, DOVE TROVIAMO CODE DA MONTE PORZIO FINO ALL’INNESTO CON LA A1 IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. RESTANDO SULLA A1, INCOLONNAMENTI TRA ORVIETO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 22 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA A1: CI SONO INFATTI LUNGHE CODE DA GUIDONIA FINO AD ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO TRA COLLEFERRO ED ANAGNI. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, DOVE TROVIAMO CODE DA MONTE PORZIO FINO ALL’INNESTO CON LA A1 IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITA’ DEL 22 DICEMBRE 2018 ORE 13.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DALLA A1 Roma NAPOLI DOVE CONTINUANO I DISAGI DOVUTI AL TRAFFICO INTENSO : SI SUSSEGUONO CODE E RALLENTAMENTI DAL RACCORDO A COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI LA CONGESTIONE SI RIPERCUOTE ANCHE SUL TRATTO DELLA A1 CHE COLLEGA LA DIRAMAZIONE Roma NORD CON LA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE SI STA IN FILA DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 12 : 30 : ILITA’ DEL 22 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma NAPOLI CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO NEL TRATTO DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD CHE VA DAL RACCORDO A SAN CESAREO E NEL TRATTO CHE VA DA GUIDONIA AL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE SUD INOLTRE SI RALLENTA DA SAN CESAREO A COLLEFERRO PRESTARE ATTENZIONE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 22 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma NAPOLI CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO NEL TRATTO DIRAMAZIONE Roma SUD CHE VA DAL RACCORDO A SAN CESAREO E NEL TRATTO CHE COLLEGA LA A24 ALLA DIRAMAZIONE SUD SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 22 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma NAPOLI CODE IN DIMINUZIONE PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 615+000 TRA ANAGNI E FERENTINO E ORA RISOLTO, PERMANGONO DISAGI CON CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD E SULLA A1 NEL TRATTO CHE COLLEGA LA A24 ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 13 | 30
VIABILITA’ DEL 23 DICEMBRE 2018 ORE 13.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 13:30 (Di domenica 23 dicembre 2018) VIABILITA’ DEL 23 DICEMBRE 2018 ORE 13.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 MILANO NAPOLI TRA IL BIVIO CON LA A24 Roma TERAMO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE Roma SUD SI SONO FORMATI 6 KM DI CODA IN DIREZIONE NAPOLI PER UN VEICOLO IN FIAMME AL KM 569+000. AL MOMENTO SI VIAGGIA SU DUE CORSIE SULLA A1 Roma NAPOLI CODE A TRATTI DA SAN CESAREO A VALMONTONE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SEMPRE SULLA A1 IN DIREZIONE NAPOLI CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA FROSINONE E CEPRANO SUL RACCORDO TRAFFICO SCORREVOLE SIA IN INTERNA CHE IN ESTERNA SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE FORO ITALICO SI SEGNALA LA CHIUSURA DELLA RAMPA CHE IMMETTE SULLA A24 CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE CHE DA VIALE DI SAN LORENZO IMMETTE SULLA RAMPA STESSA RICORDIAMO CHE A Roma OGGI VIGE IL BLOCCO DELLA CIRCOLazioNE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 13:30: VIABILITA’ DEL 23 DICEMBRE 2018 ORE… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 13:30', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 23-12-2018 ore 12:30: VIABILITÀ ROMA DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 ORE 12:20… -
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