Vettel | Obiettivo 2019

Gp Brasile - Vettel : 'L'obiettivo è il titolo costruttori' : 'Abbiamo ancora due gare e non vedo l'ora di tornare a correre. Mi piacerebbe vincerle'. Perso in Messico il titolo piloti, andato a Lewis Hamilton, Sebastian Vettel in Brasile rilancia la sfida per ...

Formula 1 - GP Messico. Vettel : 'L'obiettivo è vincere - ma non dipende da noi il destino del campionato' : "La velocità in rettlineo nelle mie ultime gare dipendva anche dal livello di ala che montavi sulla macchina, ma in rettilineo siamo stati più competitivi dell'anno scorso. Speriamo di essere più ...

F1 - Vettel non si nasconde in Messico : “l’obiettivo è senza dubbio la vittoria - ma non dipende solo da noi” : Il pilota tedesco ha sottolineato come l’obiettivo della Ferrari in Messico è la vittoria, puntando sulla competitività in rettilineo Sebastian Vettel può fare davvero poco per evitare che Hamilton vinca il quinto titolo mondiale, al britannico infatti basta un settimo posto per stappare lo champagne e appaiare Fangio nella classifica all-time. photo4/Lapresse L’obiettivo del tedesco comunque è vincere, per rovinare ...