Vettel alla Ferrari | ' Uniti possiamo fare il prossimo passo'

Vettel - lettera alla Ferrari : 'Restiamo uniti - siamo una squadra fantastica' : 'Cari ragazzi, un grande GRAZIE per tutti quanto Voi!'. Comincia così la lettera scritta in italiano che Sebastian Vettel ha inviato a tutti i membri della Ferrari per fare un piccolo bilancio del ...

F1 – La promessa alla squadra e l’eredità di Raikkonen : Vettel fa sorridere tutta Maranello [VIDEO] : Sebastian Vettel tra promesse e buoni propositi: il tedesco della Ferrari fa sorridere Raikkonen e tutto lo staff nella serata speciale di ieri a Maranello Tutto il team Ferrari si è riunito ieri a Maranello per un’ultima festa in rosso per salutare il 2018 ed i suoi protagonisti, tra gioie, dolori e promesse. Non è mancato un momento speciale per omaggiare Sergio Marchionne, ma c’è stato tempo anche di sorridere tutti insieme. ...

F1 - Kimi Raikkonen scambia il casco con Sebastian Vettel : “Bello lavorare con te”. L’addio alla Ferrari alla festa di Natale : Ultima apparizione a Maranello per Kimi Raikkonen che ha ufficialmente salutato la Ferrari. L’addio definitivo è avvenuto in occasione della festa di Natale che si è tenuta proprio oggi nella sede centrale del Cavallino Rampante. Il finlandese ha voluto ringraziare tutti i collaboratori con cui ha lavorato nella sua doppia avventura in Rosso, culminata con la conquista del Mondiale 2007 (ultimo trionfo iridato della casa nella categoria ...

Dall’amara notizia fino alla rinascita - riecco Lauda : “non ho perso un Gp. Vettel? Mi ha emozionato - vi dico cos’ha fatto per me” : Il presidente non esecutivo della Mercedes è tornato a parlare per la prima volta dopo il trapianto di polmone, svelando tutto ciò che ha dovuto passare per riprendersi la propria vita La luce in fondo al tunnel, la possibilità di godersi il Natale a casa propria e con le persone care accanto. Niki Lauda si è lasciato alle spalle la malattia, riprendendosi la propria vita con quella forza che lo ha sempre contraddistinto. Spalle larghe e ...

F1 - quanto costano i pezzi della Ferrari di Vettel e Raikkonen? Dalla power unit alle gomme - le cifre sono clamorose [FOTO] : Per costruire la monoposto di Vettel e Raikkonen servono più di quindici milioni di euro, di cui solo quattordici per la power unit Quindici milioni e mezzo di euro per costruire la Ferrari 2018 di Vettel e Raikkonen, questo è il prezzo esorbitante per mettere in pista la SF71-H. Dal motore fino agli pneumatici, passando per alettone anteriore e posteriore e arrivando alla scatola del cambio. cifre da capogiro, che sottolineano ...

F1 - Vettel lancia la sfida alla Mercedes : “nel 2018 ancora lontani - ma sono motivato a vincere con la Ferrari” : Il pilota della Ferrari ha parlato nel corso della cerimonia di premiazione della FIA a San Pietroburgo, rilanciando la sfida alla Mercedes Cala il sipario sulla stagione 2018 di Formula 1, i piloti hanno partecipato oggi alla cerimonia di premiazione della FIA tenutasi a San Pietroburgo, ultimo atto di una lunga annata. Nel corso della serata Sebastian Vettel ha risposto alle domande dei giornalisti, confermando di voler vincere il ...

F1 – La clamorosa frecciata di Ricciardo a Vettel : “ho chiesto tanti soldi alla Ferrari? Qualcuno non mi ha voluto!” : Daniel Ricciardo ed i motivi che non hanno portato a buon fine la trattative tra lui e la Ferrari: che frecciatina dell’australiano a Vettel La stagione 2018 di F1 è terminata da oltre una settimana ormai: i piloti hanno disputato il Gp di Abu Dhabi e per poi scendere in pista altri due giorni per i test Pirelli, prima di potersi definire ufficialmente in vacanza. tanti i cambiamenti per il 2019, uno dei principali è sicuramente ...