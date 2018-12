Blastingnews

: Verona, controlli straordinari: polizia al Berfi's e al Lussemburgo caffè e ristorante - OrianaOrlando1 : Verona, controlli straordinari: polizia al Berfi's e al Lussemburgo caffè e ristorante - veronasera : LE OPERAZIONI SONO SCATTATE NELLA NOTTE, così come disposto dalla Questura di Verona - SilviaCantoia : RT @larenait: #Verona. Dopo i fatti di #Corinaldo, il prefetto ha ordinato controlli (anche in borghese) nei locali notturni della città: «… -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Nuovie sempre più minuziosi quelli pensati e organizzati dal questore diIvana Petricca. Molti inei locali effettuati negli ultimi mesi, alcuni dei quali hanno anche portato alla chiusura di alcune attività in centro a. Nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 dicembre, però, gli agenti della DivisioneAmministrativa e Sociale della questura veronese hanno effettuatoaccurati in alcuni locali notturni di. La squadra affiancata agli agenti Pasi in borghese comprende anche tre equipaggi del reparto Prevenzione Crimine di Padova, il Nucleo Operativo e l’unità cinofila della Guardia di Finanza's club Sotto l'occhio degli agenti sono finiti dapprima la famosa discoteca's club, un luogo particolarmente frequentato dai giovani della città e di provincia, per poi spostarsi in via Francia, dove si trova il...