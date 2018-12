Verissimo | Raz Degan vuole tornare a L' Isola e parla della rehab del fratello Blu

Blastingnews

(Di domenica 23 dicembre 2018) Sabato 22 dicembre è andata in onda la nuova puntata di '', il talk-show di Silvia Toffanin, che ha visto il modello e vincitore de L'Dei Famosi, Raz, aprirsi al noto talk-show pomeridiano per rilasciare un'inedita intervista.non ha nascosto che intenderebbea L'per coprire un ruolo inedito ed ha rivelato i problemi relativi alla tossicodipendenza di suo, Yanai Blu.ospite di: i 50 anni di vita dell'ex-naufrago Nel corso del nuovo appuntamento televisivo di '', il modello, attore e regista Razha dichiarato che desidererebbein quel di Honduras per partecipare nuovamente al gioco de L'Dei Famosi, il reality-show che lo ha decretato vincitore. ''Vorrei un ruolo che possa permettermi di condividere la mia esperienza, Mi piacerebbe mettere in difficoltà i concorrenti. Vedere dei veri naufraghi ...