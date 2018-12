Usa | Trump annuncia | Patrick Shanahan segretario Difesa dal 1° gennaio

Ritiro Usa dalla Siria - Macron 'deplora' la decisione di Trump : 'Un alleato deve essere affidabile' : Il presidente francese Emmanuel Macron ha criticato l'annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di un Ritiro unilaterale dalla Siria , affermando che "un alleato deve essere affidabile. ...

Ritiro Usa dalla Siria - Macron "deplora" la decisione di Trump : "Un alleato deve essere affidabile" : Mentre Trump sostituisce in anticipo Jim Mattis dimessosi per il disaccordo sul Ritiro da Siria e Afghanistan con il presidente, arriva la reazione del capo dell'Eliseo. Sui curdi Siriani - alleati americani contro Isis - ora incombono Erdogan e Assad

Migrazioni Usa - Trump : “Altro che droni - quello che serve è un muro al confine con il Messico” : “L’unico modo per evitare che droga, traffico di esseri umani, elementi criminali e molto altro arrivino nel nostro Paese è un muro o una Barriera. I droni e tutto il resto sono meravigliosi e divertenti, ma è solo un bel muro tradizionale che funziona!“. E’ quanto scritto su Twitter dal presidente Usa, Donald Trump, mentre è in corso lo shutdown, causato dallo scontro sui fondi per il muro con il Messico. “E’ ...

Ritiro truppe Usa dal Medioriente - è un paradosso ma Trump sta facendo lo stesso errore di Obama : Negli Stati Uniti la notizia che le truppe tornano a casa dall’Afghanistan e dalla Siria ha sorpreso non pochi. La politica estera di Trump è stata chiara dal primo giorno in cui ha preso possesso della Casa Bianca e può essere riassunta con uno slogan “Make America Great Again at Home”, in altre parole: smettiamo di fare i poliziotti del mondo ed occupiamoci delle nostre cose. Ciononostante, negli ultimi due anni, una schiera di politici e ...

Il muro di Trump in Messico per ora blocca solo gli Usa : L'America si spegne. Almeno in parte. Chiusi musei e parchi, sospesi i processi civili, sanità a scartamento ridotto. Colpa dello shutdown, il blocco amministrativo scattato alla mezzanotte tra ...

Siria - Trump difende la scelta di ritirare le truppe Usa : 'L'Isis è stato sconfitto' : "In Siria saremmo dovuti restare tre mesi, e questo accadeva sette anni fa. Quando sono diventato presidente, l'Isis era scatenato. Ora l'Isis è fondamentalmente sconfitto e altri Paesi locali, ...

Usa - si dimette anche l’inviato anti-Isis per il ritiro delle truppe della Siria. Ma Trump insiste : “Stato islamico sconfitto” : Dopo le dimissioni del capo del Pentagono James Mattis, Donald Trump deve incassare un’altra perdita pesante. Si è infatti dimesso l’inviato speciale Usa presso la coalizione internazionale anti Isis Brett McGurk, anche lui in polemica con la decisione del capo della Casa Bianca di ritirare le truppe statunitensi dalla Siria. Nella lettera di dimissioni, McGurk afferma che l’Isis è in fuga ma non è sconfitto e spiega come il ...

Usa - scatta lo “shutdown” : il Senato in stallo per i contrasti con Trump sul muro in Messico. “Siamo pronti a lungo stop” : Il governo degli Stati Uniti è in “shutdown” dalla mezzanotte di venerdì dopo che è fallito l’ultimo tentativo di negoziato tra il Congresso e l’amministrazione del presidente Donald Trump sulla richiesta di fondi per costruire il muro di confine con il Messico. Le operazioni di diverse agenzie chiave per il governo federale sono cessate alle 00:01 di sabato, nonostante i colloqui continuati fino a tarda sera a Capitol Hill tra i ...

