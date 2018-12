: Usa, Mnuchin: 'Economia è solida' - TelevideoRai101 : Usa, Mnuchin: 'Economia è solida' - MondoMercati : Khashoggi, Mnuchin diserta la Davos saudita. Gli Usa «scaricano» bin Salman - simposioixprime : Cina-Usa, la telefonata Mnuchin-Liu dà il via ai negoziati sul commercio -

"Continuiamo a vedere una sostenuta crescita dell'Usa". Lo dice il segretario al Tesoro,, che nelle ultime ore ha avuto colloqui con gli amministratori delegati delle maggiori 6 banche americane". I manager "hanno confermato di avere ampia liquidità disponibile" si legge in un comunicato del Tesoro, che lunedì terrà una conference call con Fed e le altre autorità del mercato "per discutere gli sforzi di coordinamento per assicurare normali operazioni di mercato" mentre è in corso lo 'shutdown'.(Di lunedì 24 dicembre 2018)