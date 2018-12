Usa | De Boer torna in pista | è il nuovo allenatore dell’Atlanta United

calcioweb.eu

(Di domenica 23 dicembre 2018) Frank Deriparte dagli Stati Uniti. L’exdi Ajax e Inter sarà ildell’Atlantafresco vincitore della MLS, il campionato americano. Sostituirà l’argentino Martino, che saluta dopo aver conquistato il primo titolo della breve storia del club, nato nel 2015. L’olandese ritrova una panchina a due anni di distanza dalla deludente esperienza – culminata con l’esonero – in Premier League alla guida del Crystal Palace. Queste le prime parole del neo tecnico: “L’ambizione del club e la strategia a lungo termine si accorda con le mie ambizioni. Partendo dai successi ottenuti intendo creare una solida struttura per la squadra”SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Usa, Dein ...