Una serata di musica per il mare con ' LiberAMI dalla plastica'

20 dicembre - Il Wanted Chorus a Monopoli per Una serata di solidarietà : Tutte le informazioni sui prossimi spettacoli del Wanted Chorus sono consultabili sui canali social Wanted Chorus , facebook, instagram e youtube, e sul portale www.WantedChorus.com.

Night of Kick and Punch 9 – Grande successo per Una serata di sport e spettacolo : i risultati : Una serata di Grande sport e spettacolo al Centro sportivo Vismara soldout: i risultati dei match e il racconto della serata di Night of Kick and Punch 9 Tutto esaurito al centro sportivo Vismara di Milano, sabato 15 dicembre, per la nona edizione di The Night of Kick and Punch organizzata da Angelo Valente e dalla Sap Fighting Style e condotta da Elisabetta Canalis. Lo spettacolo è stato organizzato come le grandi manifestazioni ...

Una serata con Manuel Agnelli - il tour con D Erasmo degli Afterhours 'Basta con X Factor' : Presenta così, con poche parole, An Evening with Manuel Agnelli , una serie di spettacoli che lo vedrà solista, sul palco, accompagnato da un solo musicista, Rodrigo. Il poster del tour 'An Evening ...

Una serata con Manuel Agnelli - il tour con D Erasmo degli Afterhours 'Basta con X Factor ' : Presenta così, con poche parole, An Evening with Manuel Agnelli , una serie di spettacoli che lo vedrà solista, sul palco, accompagnato da un solo musicista, Rodrigo. Il poster del tour 'An Evening ...

ELISA ISOARDI SUPER SEXY DOPO IL SABATO SERA SUL CARROATTREZZI' / Foto : 'ricordi di Una serata bellissima' : ELISA ISOARDI ha passato DOPO aver passato il SABATO SERA sul carroattrezzi torna più SEXY che mai e si diverte mentre gioca con il suo cagnolino.

Manovra - in serata il vertice per chiudere Salvini : “NessUna nuova tassa sull’auto” Di Maio : ‘Mi fido degli alleati di governo’ : Un vertice per ricomporre le tensioni che agitano la maggioranza e trovare la quadra della Manovra. Sarà “per affrontare alcuni temi dirimenti“, come spiegavano ieri sera fonti del governo, che questa sera Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si troveranno a Palazzo Chigi con il ministro dell’Economia Giovanni Tria, i sottosegretari Garavaglia e Castelli e il titolare dei rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. ...

Stasera in tv : Una serata per Telethon su Rai 1 e Il peggior Natale della mia vita : Stasera, per chi sta a casa davanti alla tv, sulle reti ammiraglie sono in programma: su Rai 1 La festa di Natale - Una serata per Telethon condotta da Antonella Clerici, mentre su Canale 5 andrà in onda il film 'Il peggior Natale della mia vita' con Fabio De Luigi. Con il programma La festa di Natale inizia la ventinovesima maratona benefica di Telethon sulle reti Rai, una partnership nata per dare spazio ai bambini, ai giovani e alle famiglie ...

Migranti : da Uninettuno Una serata di cultura per la pace : Durante la serata verrà proiettata un'anteprima della collana video che andrà in onda sul canale televisivo satellitare 'Uninettuno.University.Tv' dal titolo "Noi #Senzaconfini per un Mondo Migliore",...

Megan Markle ad Una serata di gala mostra il suo pancione : Meghan Markle con un tocco da superstar conquista tutte le luci dei “British Fashion Awards”. Si presenta a sorpresa sulla passerella e accende i riflettori come fosse una serata da Oscar. Indossa un abito monospalla in velluto scuro con un pancione di sei mesi in bella vista diventa la regina del palcoscenico. Senza il suo principe al suo fianco, la duchessa di Sussex riassapora il clima delle serate hollywoodiane e fa la sua apparizione da ...

Sfera Ebbasta a Corinaldo : che differenza c'è tra Una serata e un concerto : Le serate, a differenza dei concerti, non prevedono l'indicazione dettagliata di termini temporali, perché appunto - non essendo classificate come spettacoli di musica dal vivo - non hanno gli stessi ...

I giovani di Coldiretti Vercelli Biella si incontrano a Lessona - Una serata su agricoltura - futuro e strategie : I giovani infatti, oltre a rappresentare il futuro dell'agricoltura, sono portatori di idee e nuove progettualità che possono giovare all'economia dell'intero territorio" ha aggiunto Dellarole. In ...

A Savona Una serata divulgativa sulla cannabis terapeutica : Questa sera, venerdì 7 dicembre 2018 alle ore 20.30 presso l'Unione Industriali della Provincia di Savona si terrà una serata divulgativa sulla cannabis terapeutica, aperta a tutti. La serata ...

Katy Perry si aggiudica Una serata con Orlando Bloom all’asta per 50.000 dollari : Un insolito episodio quello che vede coinvolti Katy Perry e Orlando Bloom a Malibu. Era stata messa all’asta una serata insieme a Orlando Bloom per scopi puramente benefici e, proprio in occasione di questo evento, l’artista e fidanzata dell’attore aveva sostenuto quest’iniziativa. Alla fine, però, le cose sembrano essere andate diversamente perché è stata proprio Katy Perry ad aggiudicarsi una serata con lui, nonostante una donna di nome ...

A 29 anni scompare durante Una serata con gli amici - l’appello della famiglia : “Aiutateci” : Amy Louise Gerard, 29enne inglese, è scomparsa lo scorso 29 novembre dopo una serata con gli amici in un pub per turisti sull'isola di Tenerife, dove lavora come istruttrice di delfini. Numerosi gli appelli della famiglia sui social network: "Per favore aiutateci a ritrovarla, siamo molto preoccupati per lei".Continua a leggere