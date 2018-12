Umbria | rimborso spese veterinarie per chi adotta un cucciolo da canili o gattili pubblici

Blastingnews

(Di domenica 23 dicembre 2018) Ogni anno ie iospitano tantissimi nuovi amici a quattro zampe abbandonati e dalla storia triste perché non hanno ricevuto l'amore che meritavano. Purtroppo, però, la maggior parte delle persone preferisce comprare dei cani o dei gatti di razza, piuttosto che donare il loro affetto e una vita migliore a chi non ha ancora avuto modo di averla. Per far sì che sempre più persone adottino cani o gatti daio dai, la regione umbra ha approvato una legge molto interessante: per i proprietari degli amici a quattro zampeti - soprattutto per quelli che hanno problemi economici - verranno rimborsate tutte leIn cosa consiste la legge approvata Ciò che prevede la legge è la copertura delle, compresi l'inserimento del microchip e della sterilizzazione, in caso di padroni in ristrettezze economiche o con disabilità. Inoltre, ...