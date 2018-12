Ultime Notizie Roma del 23-12-2018 ore 18 | 10

Ultime Notizie Roma del 23-12-2018 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno ha il apertura almeno 220 morti e 850 feriti e decine di dispersi il bilancio che però destinato ad aggravarsi dello tsunami di ieri sulla costa tu non lo stretto della Sonda tra le isole indonesiane di Giava e Sumatra una muro d’acqua fino a 20 M Forse per frane sottomarine dopo un’eruzione vulcanica molte delle aree colpite non ...

Tsunami Indonesia oggi : video e Ultime Notizie | : L'onda, forse provocata dall'eruzione del vulcano Krakatoa, ha colpito la costa attorno allo stretto della Sonda tra le isole Indonesiane di Giava e Sumatra. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Ultime Notizie Roma del 23-12-2018 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio fiducia sul maxiemendamento è che del Senato in nottata la manovra che tornerà la camera in terza lettura il 28 dicembre pagare in aula a Palazzo Madama col PD che vuole fare ricorso alla Corte Costituzionale monti e De Falco tra gli astenuti il Consiglio dei Ministri ha approvato il DL che introduce una nuova regolamentazione della disciplina del servizio di ...

Ultime Notizie Roma del 22-12-2018 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Enel studio Giuliano Ferrigno la nave spagnola Open Arms con a bordo più di 300 persone e non ha un porto di sbarco e Malta niggaa l’approvvigionamento è un’emergenza di Natale e l’appello lanciato dallo LG spagnola proactiva che opera con la nave Open Arms la negia riferito di aver salvato 300 migranti su barche in pericolo di naufragio garanti un neonato di due giorni è ...

Ultime Notizie Roma del 22-12-2018 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione ne studio Giuliano Ferrigno il governo pone la fiducia al senato sul maxiemendamento alla manovra e le opposizioni protestano la fiducia dovrebbe arrivare in tarda serata arriva il saldo e stralcio delle cartelle per chi ha difficoltà economica tassazione modello Portogallo per chiamare all’estero Chi è in pensione decide di vivere al ...

Ultime Notizie Roma del 22-12-2018 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno battute per la manovra del Senato il maxiemendamento è atteso oggi a Palazzo Madama tensione con le opposizioni per gli slittamenti la fiducia dovrebbe arrivare in tarda serata inizio delle votazioni intorno alle 20:00 modifiche e limatura in tutta la giornata prima dell’ufficializzazione del testo da sottoporre al oula una volta Giunto al Ok del ...

