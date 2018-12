Uccide la compagna incinta a colpi di forbici | poi fa una passeggiata e chiama la polizia

Uccide la compagna incinta a colpi di forbici - va a passeggiare e poi chiama la polizia : 'Venite - è morta' : 'Ti Ucciderò, e mangerò la tua carne'. Così Ioan Campeanu, 43 anni, ha pugnalato a morte con delle forbici la sua fidanzata Andra Hilitanu, 28 anni. Il fatto è accaduto nel bagno della loro casa a ...

VD : dramma relazionale; uomo Uccide sua compagna a Yverdon : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Uccide figlio compagna e si suicida : 22.42 Tragedia familiare in un appartamento di Costa di Folgaria, in provincia di Trento. Le forze dell'ordine hanno trovato due cadaveri e si ipotizza un omicidio-suicidio. Un uomo, di circa 60 anni, avrebbe sparato al figlio della compagna e poi si sarebbe tolto la vita. La donna è riuscita a mettersi in salvo. In un primo momento l'uomo si era barricato all'interno della casa. Le indagini sono in corso. Sul posto anche la scientifica.

Folgaria - uomo spara e Uccide il figlio della compagna. Poi si toglie la vita : Folgaria , Trento, , 16 novembre 2018 - Tragedia familiare in una villetta di Costa di Folgaria , in provincia di Trento. Un uomo sui 60 anni ha sparato e ucciso il figlio della compagna , di 34 anni, ...

Trentino - spara al figlio della compagna e poi si Uccide. Lei è riuscita a scappare : Prima uno o più spari uditi dai vicini, poi una donna che fuggiva. Le forze dell’ordine hanno circondato una villetta a Costa di Folgaria, borgo del Trentino, dopo che alcune persone hanno sentito dei colpi d’arma da fuoco. Quando sono entrati hanno trovato due cadaveri: quello dell’uomo sui 60 anni, considerato l’autore degli spari, e quello del figlio 34enne della compagna. L’aggressore, scrive l’Ansa, probabilmente si è ...

Trentino - uomo spara al figlio della compagna e poi si Uccide. Lei era riuscita a mettersi in salvo : Prima uno o più spari uditi dai vicini, poi una donna che fuggiva. Le forze dell’ordine hanno circondato una villetta a Costa di Folgaria, borgo del Trentino, dopo che alcune persone hanno sentito dei colpi d’arma da fuoco. Quando sono entrati hanno trovato due cadaveri: quello dell’uomo sui 60 anni, considerato l’autore degli spari, e quello del figlio 34enne della compagna. L’aggressore, scrive l’Ansa, probabilmente si è ...

Accoltella compagna e Uccide un uomo : 15.00 Un 32enne ha Accoltellato un uomo, probabilmente per motivi passionali, uccidendolo. Poi ha ferito la sua compagna, una 18enne, e si è lanciato dal primo piano di un edificio al centro di Avellino. L'aggressore è ora ricoverato e non si conoscono le sue condizioni. Anche la ragazza è in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita ed è stata ascoltata dagli investigatori. Prima di lanciarsi nel vuoto, l'uomo aveva minacciato di far ...