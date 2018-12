Tutti i guai di Facebook | il calendario nero del 2018

agi

(Di domenica 23 dicembre 2018) Un anno orribile. Difficile definirlo in altro modo. Mese dopo mese Facebook ha visto affastellarsi problemi e perdite finanziarie.Dall'attacco di Soros fino ai ripetuti furti di dati, passando per Cambridge Analytica, ecco cosa è successo e quanto è costato a Facebook e a Mark Zuckerberg.Gennaio: lo schiaffo di Soros Il 2017 era stato complesso: Zuckerberg aveva ammesso l'esistenza di molti problemi esclusi o minimizzati in passato. Ilinizia con un profilo insolitamente basso. L'11 gennaio Facebook annuncia cambiamenti all'algoritmo che privilegino “interazioni significative” con amici e familiari, a scapito delle pagine. Per arginare fake news e gruppi d'influenza, il social decide di buttare il bambino con l'acqua sporca. Il 25 gennaio Facebook riceve l'inatteso attacco di un suo azionista. George ...