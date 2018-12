Turismo per LGBT in aumento | le cinque mete più ambite per le vacanze

Natale - boom per il Turismo : 16 - 7 milioni gli italiani in viaggio : Una tendenza che fa ben sperare per il turismo e per tutta l'economia del Paese: sono conferme importanti per gli operatori del settore. "Il nostro è un comparto estremamente produttivo che con le ...

FESTE NATALIZIE IN AGRITurismo - COLDIRETTI : CAMPANIA VERSO SOLD OUT. NELLA RETE AGRITURISMI 'CAMPAGNA AMICA' 6.000 COPERTI E 800 POSTI LETTO : ... alle istituzioni offrono un importante segnale con la volontà dei cittadini di sostenere nelle scelte di acquisto il vero Made in Italy per aiutare l'economia, il lavoro e il paesaggio dei diversi ...

Milano : ottobre record per Turismo - visitatori +25% : Milano, 21 dic. (AdnKronos) - ottobre da record a Milano per numero di visitatori. Le presenze sono state oltre 745mila, il 25,2% in più rispetto al 2017, quando gli arrivi erano stati 595mila. E a novembre i visitatori sono stati oltre 597mila visitatori, con un incremento del 12,5% rispetto allo s

Turismo - Piano "Destinazione Sardegna" : programmazione - sostenibilità e corresponsabilità per cambiare il sistema : ... istituito dalla legge regionale del TURISMO del 2017, approvata dal Consiglio regionale a luglio "E' lo strumento di aggiornamento della politica turistica regionale e per l'esercizio delle funzioni ...

Turismo : da regione Lombardia 2 mln per promuovere settore : Milano, 16 dic. (AdnKronos) - regione Lombardia ha approvato uno stanziamento di 2 milioni di euro per il 'Programma di Promozione Turistica anno 2019'. "Il nostro obiettivo -ha spiegato l'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni, che ha proposto la delibera- è far

'Sicilia e Turismo : Azioni concrete per il futuro' : Politica ed impresa devono dialogare costantemente". Un incontro proficuo che apre una nuova fase di dialogo e crescita per lo sviluppo dell'Isola con un'assunzione di responsabilità da parte di ...

Abruzzo : a Teramo Stati generali del Turismo e Food Experience : Teramo, 14 dic. (Labitalia) - Al via gli Stati generali del Turismo e Food Experience Abruzzo che s[...]

Disordini Lazio-Eintracht - AssoTurismo : “Indignati per la mancata gestione dei tifosi tedeschi” : “Assoturismo Confesercenti rimane indignata per la mancata gestione dei tifosi tedeschi in centro, liberi di sporcare e di devastare quello che incontrano“. Secondo l’associazione, le misure di ordine pubblico non avrebbero limitato a dovere le scorribande dei tifosi dell’Eintracht Francoforte, che ieri hanno causato Disordini a Roma e si sono resi protagonisti di scontri con la Polizia. “Un copione già visto ...

Turismo - cresce la spesa degli italiani per le vacanze invernali : cresce la disponibilità di spesa degli italiani nei confronti del Turismo invernale : quest'anno, infatti, saranno spesi una media di 740 euro contro i 660 dell'anno passato. I dati, che giungono ...

A un passo dal Turismo spaziale. Record per Virgin Galactic : Poter uscire dall'atmosfera e rientrarvi a piacimento è utile per la scienza , che può approfittare di situazioni di microgravità, , per il trasporto , con l'ambizione un giorno di poter volare in ...

Turismo - +12% spesa per vacanze inverno : 10.15 Per le vacanze invernali quest'anno si prevede che gli italiani spenderanno il 12% in più (circa 740 euro pro capite contro i 660dell'anno scorso). La maggior parte di chi andrà in vacanza resterà in Italia (7 su 10), ma aumentano le partenze per l'estero. A scattare la fotografia delle vacanze invernali degli italiani è l'indagine di ConfTurismo-Confcommercio con l'Istituto Piepoli. Restano costanti le destinazioni nazionali, in testa ...

Nuovo test di volo per la navetta di Virgin Galactic : il sogno del Turismo spaziale diventerà presto realtà? : Richard Branson, patron di Virgin Galactic, si sta preparando a fare il passo tanto atteso di cercare di far volare la sua navetta dedicata al turismo spaziale fino ai confini dello spazio. La Virgin Space Ship (VSS) Unity è sottoposta ai controlli finali in preparazione di un test che dovrebbe portarla molto più in alto rispetto a prima e un grande passo più vicina a trasformare il sogno del turismo spaziale in realtà. “È un giorno che ...

Turismo : Allianz Partners e GoEuro insieme per offrire migliore esperienza : Roma, 11 dic. (Labitalia) - Allianz Partners, leader mondiale nell’assistenza, nell’assicurazio[...]

Turismo : mondo e Italia a Bit 2019 per valorizzare il viaggio come esperienza : “Happyness is a journey” recita non a caso il claim di Bit 2019: la felicità è un viaggio che non finisce mai, perché ha tutto il mondo da esplorare. Un mondo che si ritroverà a Milano, a fieramilanocity, dal 10 al 12 febbraio, per una tre-giorni che è tornata a essere riferimento per l’industria turistica Italiana e internazionale grazie al riposizionamento di Bit basato su un concept espositivo in continua evoluzione che mette al ...