Tsunami | onde anomale anche in Perù | travolte note spiagge turistiche | evacuazioni di

La rock band in concerto travolta della onde dello Tsunami : Avevano scelto la spiaggia di Tanjung Lesung per festeggiare la fine dell'anno. Invece, 200 dipendenti della società elettrica di stato indonesiana PLN (Perusahaan Listrik Negara) sono stati travolti dalle onde dello tsunami provocato dall'eruzione del vulcano Krakatoa. Insieme a loro travolta anche

Tsunami Indonesia : le onde travolgono una festa in spiaggia - morti band e pubblico [VIDEO] : Emergono immagini shock in seguito al violento Tsunami che ha colpito l’Indonesia nella notte. onde alte 20 metri si sono abbattute sulla spiaggia, devastando tutto quello che hanno incontrato nel loro percorso. Sulla spiaggia di Tanjung Lesung, il resort nella provincia di Banten sullo stretto di Sunda dove si è abbattuta l’onda di Tsunami che ha ucciso almeno 168 persone, si stava svolgendo una festa per circa 260 dipendenti e loro ...

Terremoto - due spaventose scosse in Nuova Caledonia : pericolo Tsunami. In arrivo onde fino a tre metri - coste evacuate : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 7.5 è stata registrata alle 15:18 ora locale (le 5:18 in Italia) al largo della Nuova Caledonia, nel Pacifico meridionale. È stata diramata...

