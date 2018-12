Tsunami Indonesia - si aggrava il bilancio : oltre 220 morti - quasi un migliaio di feriti e centinaia di case distrutte [GALLERY] : 1/55 ...

Tsunami Indonesia - il cantante della band travolta dall’onda : “Pregate per mia moglie - è dispersa” : "Pregate per mia moglie, è dispersa": è questo il drammatico appello del cantante dei Seventeen, la band travolta dallo Tsunami in Indonesia. Un'immagine che circola in queste ore mostra l'onda che colpisce in pieno il palco. Il leader del gruppo è sopravvissuto, ma la moglie è dispersa. Altri due componenti della band sono morti.Continua a leggere

Catastrofe in Indonesia - l’esperto : “Tsunami causato da una frana marina - meccanismo simile a quello dello Stromboli” : Anche se è ancora presto per avere dettagli sulle cause precise, lo tsunami che in Indonesia ha provocato oltre 200 morti e 800 feriti “non è stato provocato da un terremoto ma da una eruzione vulcanica che ha provocato una frana sul vulcano Krakatau“, ‘figlio’ del vulcano che nel 1800 causo la morte di oltre 30mila persone. A spiegare all’Adnkronos le possibili cause dello tsunami che ha colpito l’Indonesia ...

Cosa sappiamo dello Tsunami in Indonesia tra vero e falso : Nell'era dei social è normale essere bombardati da immagini e video pubblicati in seguito a un disastro come quello avvenuto nella notte tra sabato e domenica 23 dicembre in Indonesia. Oggi sappiamo ...

In Indonesia erutta il Krakatoa e scatena lo Tsunami : oltre 220 morti morti e più di 840 feriti : Uno tsunami innescato da un’eruzione vulcanica ha investito l’Indonesia, nello stretto della Sonda tra le isole di Giava e Sumatra, causando centinaia di vittime. Il bilancio provvisorio delle onde anomale fino a 20 metri di altezza è di 222 morti, 843 feriti e una trentina di dispersi (fonte Bbc che cita responsabili del governo Indonesiano) , ma ...

Tsunami in Indonesia - 220 le vittime | "Danni seri per nove hotel" | Foto - Video : All'origine della tragedia l'onda provocata da frane sottomarine innescate dall'eruzione del vulcano Krakatoa. Le autorità temono altre vittime. Allertata la Farnesina.

Le vittime dello Tsunami in Indonesia sono più di 200 : Molti dei partecipanti erano dipendenti della società di servizi pubblici statali PLN e funzionari del Ministero della gioventù e dello sport, con le loro famiglie. Copia . Copia video Link embed La ...

Tsunami in Indonesia causa oltre 200 morti : Nella nottata del 22 dicembre, uno Tsunami improvviso si è abbattuto sulle coste dello Stretto della Sonda, situato tra le isole Indonesiane di Sumatra e Giava. Il terribile fenomeno potrebbe essere dovuto ad una precedente eruzione del vulcano Krakatoa e alle successive frane ed inevitabili smottamenti sottomarini. Il bilancio provvisorio della catastrofe è devastante: 222 vittime, 843 feriti e 28 dispersi. Tutte queste agghiaccianti cifre però ...

Il vulcano Anak - giovane e instabile - ha causato lo Tsunami in Indonesia : Il bilancio delle vittime del tragico tsunami avvenuto poche ore fa in Indonesia è destinato a salire, ma già si contano 222 morti e quasi 850 feriti. Lo tsunami si è diretto sulla costa dello Stretto della Sonda, tra le isole Indonesiane di Giava e Sumatra: oltre le numerosissime vittime si registrano centinaia di edifici danneggiati, tra cui una decina di alberghi e tra le macerie risultano ancora 28 persone disperse. All'origine dell'onda ...

Tsunami in Indonesia : perché non è stato possibile lanciare l’allerta [FOTO] : 1/41 AFP/LaPresse ...

Tsunami in Indonesia - il momento in cui l’onda anomala sfonda il cancello di una villa : le persone in fuga : Il video è stato diffuso dalla tv locale TvOne News e mostra il momento in cui l’onda anomala, provocata dall’eruzione del vulcano Krakatoa, distrugge il cancello di una villa privata, a Sumatra, in Indonesia. Nelle immagini, registrate dalle telecamere di videosorveglianza, si scorge una persona in fuga e un’altra trascinata via. Le coste Indonesiane dello stretto di Sunda, tra Java e Sumatra, sono state fortemente ...

Tsunami Indonesia - il cantante della band : “Pregte per mia moglie dispersa” : Il leader della band Indonesiana Seventeen, i cui membri sono stati travolti dallo Tsunami di ieri sera mentre si stavano esibendo sulla spiaggia, ha pubblicato un filmato su Instagram in cui chiede ai suoi fan di pregare per sua moglie Dylan, ancora dispersa come altri due componenti del gruppo e un membro dello staff. Confermando la morte del bassista e del manager della band, il cantante Riefan Fajarsyah ha dato in lacrime il resoconto del ...

Perché uno Tsunami in Indonesia senza terremoto? : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Tsunami in Indonesia - le immagini della devastazione sulla costa dopo il passaggio dell’onda anomala : dopo lo Tsunami che si è abbattuto sulle coste delle isole Java e Sumatra, che ha provocato più di 200 vittime, le immagini mostrano i litorali Indonesiani gravemente danneggiati dall’onda creata dall’eruzione del vulcano Krakatoa. Sta facendo il giro del mondo, intanto, la scena spaventosa in cui lo Tsunami colpisce una spiaggia in cui sono in corso i festeggiamenti di Natale di oltre 260 impiegati di un’azienda statale. Video ...