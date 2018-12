Tsunami in Indonesia | oltre 60 morti e centinaia di feriti

Tsunami Indonesia - sono oltre 60 i morti : 6.00 Si aggrava il bilancio delle vittime dello Tsunami che ha investito le spiagge dell'Indonesia, tra le isole di Giava e Sumatra. I morti sono 62 e i feriti almeno 600. Il muro d'acqua, con onde fino a 20 metri, ha danneggiato centinaia di costruzioni. Le onde anomale potrebbero essere state causate da frane sottomarine dovute a un'eruzione del vulcano Anak Krakatau.

Tsunami in Indonesia : almeno 20 morti e 160 feriti : Nella notte tra il 22 e il 23 dicembre, proprio quando in gran parte del mondo ci si prepara per le festività natalizie che dovrebbero essere foriere di pace e tranquillità, un violento Tsunami ha colpito l'Indonesia, causando almeno 20 morti e oltre 160 feriti. Un bilancio che purtroppo rischia di essere provvisorio. Lo Tsunami avrebbe colpito in particolar modo le coste attorno a Sunda Strait, tra le isole Giava e Sumatra. Secondo alcuni media ...

Indonesia : sisma e Tsunami - 2.101 morti : ANSA, - ROMA, 27 NOV - Medici Senza Frontiere, MSF, sta per concludere il proprio intervento di emergenza nella provincia di Sulawesi Centrale, in Indonesia, a seguito della serie di terremoti e allo ...

La FAO aiuta la popolazione indonesiana a ricostruire dopo il terremoto e lo Tsunami : L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha lanciato un programma di risanamento per aiutare più di 70.000 agricoltori e pescatori indonesiani a produrre di nuovo cibo e allevare pesce dopo la serie di disastri che poco più di un mese fa si sono abbattuti sul paese. Il terremoto più letale nel paese in oltre un decennio, lo tsunami e poi le frane hanno portato devastazione nelle case e ...

Terremoto e Tsunami in Indonesia : oltre 220mila persone sono ancora senza un tetto - la stagione delle piogge ostacola i soccorsi e aumenta il rischio di epidemie : Più di 220.000 persone sono ancora senza un tetto sull’isola Indonesiana di Sulawesi dopo che le loro case sono state distrutte o gravemente danneggiate dal Terremoto e dallo tsunami che hanno già causato la morte di oltre 2.000 persone. Le forti piogge cadute negli ultimi giorni sull’isola aumentano inoltre il rischio di un focolaio di malattie e ostacolano ulteriormente le operazioni di soccorso: è l’allarme di Save the Children, ...

Terremoto e Tsunami in Indonesia : la Banca mondiale offre 1 miliardo di dollari : La Banca mondiale ha annunciato un finanziamento di 1 miliardo di dollari per l’Indonesia, colpita lo scorso 28 settembre da un Terremoto che ha provocato la morte di migliaia di persone. “La Banca mondiale offre 1 miliardo di dollari a disposizione delle autorità Indonesiane da utilizzare una volta acquisita una piena comprensione di ciò che potrebbe essere necessario“, ha dichiarato il CEO Kristalina Georgieva. L'articolo ...