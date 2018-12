Tsunami in Indonesia | le immagini della devastazione sulla costa dopo il passaggio

Papa Francesco nell'Angelus prega per le vittime dello Tsunami in Indonesia : Cari fratelli e sorelle, La liturgia di questa quarta domenica di Avvento pone in primo piano la figura di Maria, la Vergine Madre, in attesa di dare alla luce Gesù, il Salvatore del mondo. Fissiamo ...

Indonesia - il Krakatoa erutta e scatena lo Tsunami : oltre 200 morti e 800 feriti : Sale a 222 morti e 843 feriti il bilancio dello tsunami che ha colpito l'Indonesia. Almeno 28 i dispersi. Lo riferisce la Bbc citando responsabili del governo Indonesiano. Una vera e propria...

Indonesia - il Krakatoa erutta e scatena lo Tsunami : oltre 200 morti e 800 feriti : Sale a 222 morti e 843 feriti il bilancio dello tsunami che ha colpito l'Indonesia. Almeno 28 i dispersi. Lo riferisce la Bbc citando responsabili del governo Indonesiano. Una vera e propria...

Tsunami travolge l’Indonesia - un testimone : “Ho pianto di paura” : “Improvvisamente un’onda mi ha colpito: sono caduto, l’acqua mi ha separato dalla mia bicicletta, sono stato scaraventato vicino alla recinzione di un edificio, a circa 30 metri dalla spiaggia, e mi sono aggrappato ai pali più forte che potevo, cercando di resistere all’acqua che sentivo mi trascinava in mare. Ho pianto di paura”. E’ una delle prime testimonianze dello Tsunami che ha colpito l’Indonesia, ...

Tsunami devasta l'Indonesia : oltre 200 morti : ... si trova a cavallo del cosiddetto 'Anello del Fuoco' del Pacifico, dove si scontrano le placche tettoniche e si verifica una grande parte delle eruzioni vulcaniche e dei terremoti del mondo. Più ...

Tsunami Indonesia : il vulcano è figlio del Krakatoa esploso nel 1883 : E’ figlio del Krakatoa (in Indonesiano Krakatau) esploso in modo disastroso nel 1883, il vulcano legato allo Tsunami che ha ucciso oltre 200 persone e ferite più di 800. Il nuovo vulcano si chiama infatti Anak (‘figlio’ in Indonesiano) Krakatoa ed è “un nuovo vulcano”, ha detto il vulcanologo Pier Giorgio Scarlato, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia (Ingv). Vulcani del genere, ha aggiunto, ...

Tsunami in Indonesia - 220 le vittime |"Danneggiati nove hotel" | FOTO - VIDEO : All'origine della tragedia l'onda provocata da frane sottomarine innescate dall'eruzione del vulcano Krakatoa. Le autorità temono altre vittime. Allertata la Farnesina.

Tsunami in Indonesia dopo l'eruzione del vulcano Krakatoa : 222 morti e 843 feriti e 28 dispersi. Non ci sono stranieri tra le vittime : Tsunami in Indonesia, catastrofe nello stretto della Sonda tra le isole di Giava e Sumatra con le spiagge devastate. Ancora una volta l'Indonesia paga il pesante tributo di uno Tsunami. Sale a...

Indonesia - Tsunami uccide 168 persone e si abbatte su un concerto vicino al mare (Video) : Sullo tsunami violentissimo in Indonesia che ha colpito anche le zone turistiche, il governo è intervenuto dicendo: "Verificheremo il disastro". L'evento catastrofico si è abbattuto attorno allo stretto di Sonda, tra le isole di Giava e Sumatra. Il primo bilancio ufficiale parla di 168 persone rimaste uccise e 745 ferite. Un video pubblicato in rete mostra un'onda gigantesca che si abbatte contro un concerto con molte persone ...

Indonesia : Tsunami innescato dall'eruzione del vulcano Krakatoa : Una nuova tragedia ha colpito l'Indonesia. Nella giornata di ieri, alle 21.30 circa locali, uno tsunami con onde alte fino a 20 metri ha colpito le coste dello Stretto della Sonda, tra le isole Indonesiane di Sumatra e Giava. Non sono ancora ben chiare le cause dell'onda anomala ma è probabile che una forte esplosione del vulcano Anak Krakatau abbia scatenato una frana sottomarina che ha messo in movimento una grande massa d'acqua. Il vulcano ...

Tsunami in Indonesia - si aggrava il bilancio : almeno 222 i morti e 843 i feriti : Si aggrava il bilancio dello Tsunami che ha colpito la costa attorno allo stretto della Sonda, tra le isole Indonesiane di Giava e Sumatra in Indonesia: sono almeno 222 morti, 843 feriti e 28 i dispersi. A riferirlo è l’Agenzia Indonesiana per la gestione dei disastri. “Il bilancio è destinato ad aggravarsi perché non tutte le vittime sono state ancora raggiunte e non tutte le strutture sanitarie e le località coinvolte hanno fornito ...

In Indonesia erutta il Krakatoa e scatena lo Tsunami : oltre 220 morti morti e più di 700 feriti : Uno tsunami innescato da un’eruzione vulcanica ha investito l’Indonesia, nello stretto della Sonda tra le isole di Giava e Sumatra, causando centinaia di vittime. Il bilancio provvisorio delle onde anomale fino a 20 metri di altezza è di 222 morti, 843 feriti e una trentina di dispersi (fonte Bbc che cita responsabili del governo Indonesiano) , ma ...

Tsunami in Indonesia - 220 le vittime |"Danneggiati nove hotel" | FOTO - VIDEO : All'origine della tragedia l'onda provocata da frane sottomarine innescate dall'eruzione del vulcano Krakatoa. Le autorità temono altre vittime. Allertata la Farnesina.

Tsunami in Indonesia - oltre 222 morti e 843 feriti. «Onde di 20 metri - decine di dispersi»|Quali sono le cause : Colpite le spiagge attorno a Sunda Strait, lo stretto di mare che separa le isole di Giava e Sumatra. Il maremoto sarebbe stato causato dall’intensa attività del vulcano Krakatoa. Il bilancio destinato a salire. Le autorità: «State lontani dalle spiagge»