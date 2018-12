Tsunami in Indonesia | la spaventosa eruzione del vulcano Krakatoa e i primi soccorsi ai

In Indonesia erutta il Krakatoa e scatena lo Tsunami : oltre 160 morti e più di 700 feriti : Uno tsunami innescato da un’eruzione vulcanica ha investito l’Indonesia, nello stretto della Sonda tra le isole di Giava e Sumatra, causando centinaia di vittime. Il bilancio provvisorio delle onde anomale fino a 20 metri di altezza è di 168 morti, 745 feriti e una trentina di dispersi, ma il presidente Joko Widodo ha avvertito che è destinato ad a...

Indonesia - devastante Tsunami : almeno 168 vittime e 745 contusi : Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nelle scorse ore in Indonesia, dove a causa di un tremendo tsunami, probabilmente causato da alcune frane sottomarine innescate dalla recente eruzione del vulcano Krakatoa, si sono registrate almeno 168 vittime e ben 745 feriti. La catastrofe si è verificata nello stretto della Sonda tra le isole di Giava e Sumatra, che ha provocato la devastazione delle spiagge. A rendere noto il bilancio ...

Tsunami in Indonesia - band suona sulla spiaggia e l’onda travolge palco e pubblico. Il video : Gli impiegati della compagnia statale Pin, in Indonesia, si erano riuniti in spiaggia per festeggiare il Natale. Mentre assistevano al concerto di una band rock, i Seventeen, l’onda gigantesca causata dall’eruzione del vulcano Krakatoa ha travolto palco e pubblico: il bassista e il manager del gruppo sono morti sul colpo mentre gli altri quattro componenti risultano tra le decine di dispersi della tragedia. All’evento ...

Tsunami : Farnesina attiva assistenza per italiani in Indonesia : "L'unità di crisi della Farnesina e l'Ambasciata d'Italia a Jakarta sono attive per prestare ogni assistenza necessaria ai connazionali sul posto". Lo comunica il ministero degli Esteri su Twitter dopo lo Tsunami che si è abbattuto sulle coste dell'Indonesia.Intanto, le autorità locali fanno sapere che il numero dei morti causati dallo Tsunami in Indonesia "crescerà sicuramente". L'ha detto il presidente Indonesiano ...

Tsunami in Indonesia : la Farnesina attiva l’unità di crisi : “L’Unità di crisi della Farnesina e l’Ambasciata d’Italia a Giacarta sono attive per prestare ogni assistenza necessaria ai connazionali sul posto”. Lo riferisce un tweet del ministero degli Esteri, dopo lo Tsunami che ha colpito l’Indonesia. L'articolo Tsunami in Indonesia: la Farnesina attiva l’unità di crisi sembra essere il primo su Meteo Web.

Tsunami in Indonesia - oltre 168 morti e 745 feriti. «Onde di 20 metri - decine di dispersi»|Quali sono le cause : Colpite le spiagge attorno a Sunda Strait, lo stretto di mare che separa le isole di Giava e Sumatra. Il maremoto sarebbe stato causato dall’intensa attività del vulcano Krakatoa. Il bilancio destinato a salire. Le autorità: «State lontani dalle spiagge»

Tsunami travolge l’Indonesia - è ancora allerta : “state lontani dalle spiagge” - immediate misure di emergenza : Situazione di massima allerta in Indonesia, scossa nella notte da un violento Tsunami originato probabilmente da frane sottomarine seguite a un’eruzione di Anak Krakatau, un’isola vulcanica formatasi dal vulcano Krakatoa. Le autorità indonesiane hanno diramato una allerta invitando i residenti delle zone colpite dallo Tsunami a “stare lontani dalle spiagge“. Lo riferisce la stampa australiana. Il capo dell’agenzia ...

Tsunami devastante in Indonesia dopo l'eruzione del Krakatoa : 168 morti e 745 feriti : Una vera e propria tragedia nello stretto della Sonda tra le isole di Giava e Sumatra con le spiagge devastate. Ancora una volta l'Indonesia paga il pesante tributo di uno Tsunami. Sale a...

Indonesia - lo Tsunami inghiotte la band al concerto : Avevano appena iniziato a suonare, erano infatti al secondo brano della scaletta, quando lo tsunami si è abbatuto su di loro, Pochi istanti e la vita della band Seventeen è cambiato per sempre. L'...

Indonesia : Tsunami travolge la citta' Cilegon - l'arrivo dell'onda a un concerto [VIDEO] : L'Anak Krakatau, figlia del famoso vulcano Krakatoa, è tornato ad eruttare nel corso della notte causando un disastro nell'Indonesia sud-occidentale, tra Giava e Sumatra. Vi abbiamo mostrato...